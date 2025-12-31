Botafogo interdit de recrutement
Allô maman Bobotafogo.
Mais comment l’OL va-t-il pouvoir se faire prêter le nouveau Thiago Almada ? Le club brésilien de Botafogo a été inscrit sur la liste des interdictions d’inscription de nouveaux joueurs de la FIFA. Il ne peut pas recruter jusqu’au mercato d’hiver 2027. Cette sanction intervient justement après le transfert de l’Argentin. Aujourd’hui à l’Atlético, il était parti d’Atlanta United à l’hiver 2024 avant d’atterrir directement à Lyon. Le club nord-américain avait porté plainte.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
