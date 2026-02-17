Pour cet international brésilien, Marquinhos et Thiago Silva, c'est pareil

La solidarité do Brasil . Dans des propos rapportés par L’Équipe , l’ancien Monégasque Fabinho s’est exprimé avec admiration au sujet du capitaine de la sélection brésilienne Marquinhos . En effet, l’actuel joueur d’Al-Ittihad de 32 ans dépeint cette figure du PSG comme quelqu’un qui suscite le respect .

« Ce qu’il est en train de faire est très spécial, surtout avec la dernière saison au Paris-Saint-Germain : ils ont enfin remporté la Ligue des champions avec lui comme capitaine, après plusieurs années à essayer de ramener ça à Paris, commente-t-il. Ils l’ont fait avec la manière. On est vraiment contents pour lui. Il est capitaine aussi de la sélection. C’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui est très intelligent. Tout ce qu’il amène sur le terrain et en dehors est important. Je suis content pour lui et content de tout ce qu’il est en train de faire » …

SW pour SOFOOT.com