Pour aller aux obsèques de la reine Elizabeth II, préférer le train

Pour le dernier voyage de la reine Elizabeth II, d'Édimbourg à l'abbaye de Westminster à Londres, le transport en avion du cercueil a finalement été retenu après que le train royal a été envisagé. Les services de sécurité britanniques ont jugé qu'il serait très difficile d'encadrer un convoi ferroviaire attirant des centaines de milliers de spectateurs. Certes, les sujets de Sa Majesté sont moins turbulents que les supporteurs du PSG, mais la problématique et la logistique restent les mêmes. Le passage par des aéroports s'effectue par des zones déjà sécurisées. En l'air, l'avion est suivi au radar, éventuellement escorté par des chasseurs alors qu'au sol, chaque pont, chaque passage à niveau aurait dû être gardé par des effectifs de police.

Envisageons un aller et retour journée le lundi 19 septembre pour assister aux obsèques. Inutile d'espérer trouver une chambre d'hôtel, c'est complet partout. Le train semble être le bon plan. Sur le plan coût d'abord, le billet d'Air France s'affiche à 680 euros, le double d'Eurostar (334 euros), par le premier avion à 7 h 35 à Roissy-CDG, retour à 19 h 45 de Heathrow. À Air France, on indique que les cinq quotidiens sont quasi complets. Cela représente en moyenne 11 000 à 12 000 sièges par semaine. Au total, près de 25 vols toutes compagnies confondues relient chaque jour les aéroports parisiens à ceux de Londres. Chez easyJet, il reste trois sièges pour un aller et

... Source LePoint.fr