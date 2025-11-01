 Aller au contenu principal
Portugal : Le fils de Cristiano Ronaldo marque pour la première fois en sélection
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 15:10

A-t-il poussé le fils de Gonçalo Ramos sur le banc ?

Convoqué pour la première fois en équipe du Portugal, catégorie des moins de 16 ans , Cristiano Ronaldo Junior (Al Nassr) n’a pas tardé à briller. Opposé au Pays de Galles lors du tournoi amical des Football Federations Cup disputé en Turquie, le fils de a ainsi permis à sa sélection de s’imposer (3-0), après avoir ouvert le score . Un but en une touche, sur un ballon placé du droit au premier poteau et à la suite d’un joli service de Carlos Moita (Braga). Les Portugais avaient remporté leur match d’ouverture face à la Turquie (2-0) et devront affronter l’Angleterre mardi prochain pour clore (et gagner) le tournoi.…

AB pour SOFOOT.com

