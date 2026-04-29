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Portugal: le chômage stable en mars, à 5,8%
information fournie par Boursorama avec AFP 29/04/2026 à 12:42

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal est resté stable en mars par rapport au mois précédent, à 5,8%, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national des statistiques (Ine).

Un an auparavant, en mars 2025, le taux de chômage s'élevait à 6,3%.

Le mois dernier, le Portugal comptait 328.400 chômeurs, selon l'office statistique.

Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans a reculé en mars à 18,1%, son plus bas niveau depuis octobre 2022, a souligné l'Ine.

La Banque du Portugal prévoit un taux de chômage "historiquement bas", à 5,9% cette année, puis à 5,8% les deux années suivantes.

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