Portugal: l'inflation accélère en mars, à 2,7%, tirée par les carburants

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Les prix à la consommation au Portugal ont connu une forte hausse en mars, de 2,7% sur un an contre 2,1% en février, en raison de l'augmentation du coût de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Ine).

"L'accélération de l'indice des prix à la consommation s'explique presque totalement par la hausse du prix des carburants", a indiqué l'Ine dans un communiqué.

L'indicateur de l’inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et les denrées alimentaires non transformées, a enregistré une hausse de 2% en glissement annuel, a précisé l'office statistique.

L'indice relatif aux produits énergétiques a lui bondi de 5,8% en mars, contre une hausse de 2,2% au mois précédent.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2% ce mois-ci, après une hausse de 0,1% en février.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a également enregistré une hausse de 2,7% sur un an, après 2,1% en janvier.

La Banque du Portugal a relevé la semaine dernière sa prévision de l'inflation pour cette année, à 2,8%, contre une précédente estimation de 2,1%, là aussi en raison notamment du conflit au Moyen-Orient.