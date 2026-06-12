Le FC Séville se soulage de deux gros salaires

On ne prend pas les mêmes et on recommence, surtout après une saison terminée à 1 point de la relégation.

Le FC Séville a annoncé plusieurs mouvements ce jeudi. Dans le sens des départs, l’illustre local Nemanja Gudelj, au club depuis 7 saisons (261 matchs) et capitaine depuis 2024-2025, fait ses valises après avoir convenu d’un commun accord avec le club andalou , alors que le Serbe voyait son contrat s’expirer ce 30 juin. Le milieu défensif de 34 ans, qui pouvait dépanner en défense centrale, a remporté la Ligue Europa 2020 et 2023, dont la dernière en ayant un rôle majeur.…

NB pour SOFOOT.com