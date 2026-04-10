Pollution au pétrole à Anvers: la principale voie d'accès au port rouverte

Un navire des garde-côtes néerlandais arrive au port d'Anvers pour participer aux opérations de nettoyage après une fuite de pétrole qui a interrompu le trafic maritime, le 10 avril 2026 en Belgique ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le trafic maritime a pu reprendre vendredi en début d'après-midi sur le principal bras de l'Escaut desservant le port d'Anvers, en Belgique, après une paralysie due à une fuite de pétrole, a annoncé la société exploitante du grand port européen.

Cette pollution entraîne une vaste opération de nettoyage et le dock où s'est produit le déversement accidentel de pétrole jeudi soir ainsi que plusieurs écluses avoisinantes restent inaccessibles.

Mais "l'Escaut est désormais rouvert à la navigation", a indiqué dans un communiqué l'entreprise Port of Antwerp-Bruges.

A la mi-journée un porte-parole de l'opérateur portuaire joint par l'AFP avait dit espérer un complet retour à la normale du trafic "dans 24 heures".

Très relié à la Chine et aux Etats-Unis notamment, Anvers est le deuxième port de marchandises d'Europe après celui de Rotterdam, aux Pays-Bas voisins.

Ce déversement accidentel d'hydrocarbure est survenu jeudi soir pendant une opération de ravitaillement d'un navire au bassin Deurganck, un des principaux terminaux du port, sur la rive gauche de l'Escaut.

Il a pu être stoppé et des opérations de dépollution ont été rapidement engagées sur les bateaux concernés.

"La pollution s'est néanmoins propagée vers l'Escaut pendant la nuit", avait indiqué vendredi matin l'exploitant du port.

Des taches de pétrole à la surface de l'eau à l'entrée du port d'Anvers, où le trafic maritime a été interrompu après une fuite de pétrole dans l'un des quais, le 10 avril 2026 en Belgique ( AFP / JONAS ROOSENS )

Cela a conduit à suspendre tout le trafic dans la partie nord du port, tournée vers la haute mer, empêchant l'accès des porte-conteneurs et cargos empruntant l'Escaut.

Selon les médias belges, une cinquantaine de navires étaient bloqués dans les deux sens de circulation à la mi-journée.

La quantité de pétrole déversée dans l'eau restait inconnue vendredi.

- Le polder de Doel -

La société exploitante, qui gère conjointement les ports d'Anvers et de Zeebruges, a dit "regretter" l'incident, évoquant son possible impact "sur les zones naturelles vulnérables le long de l'Escaut".

"Nous faisons tout notre possible pour limiter au maximum les dommages tant opérationnels qu’écologiques", a-t-elle assuré.

Un porte-conteneurs exploité par MSC amarré au port d'Anvers, où le trafic maritime est interrompu après une fuite de pétrole, le 10 avril 2026 en Belgique ( AFP / NICOLAS TUCAT )

De son côté le transporteur maritime MSC a confirmé qu'un de ses navires avait été impliqué dans l'incident, refusant d'en dire plus.

"Notre priorité, c’est la sécurité", a déclaré à l’AFP une porte-parole de MSC en Belgique, ajoutant que la firme était concentrée sur la protection "de l'équipage, du terminal, de la nature".

Climaxi, organisation flamande de défense de l'environnement, a dit craindre un risque d'atteinte à la biodiversité sur plusieurs zones naturelles humides avoisinantes dont le polder de Doel, village jouxtant le port d'Anvers.

Le gigantesque port d'Anvers, avec ses dizaines de kilomètres de quais, est considéré comme un des poumons économiques de la Belgique.

En 2025, il a traité 266,5 millions de tonnes de fret, un recul de 4% sur un an, dû à une baisse du trafic de vrac liquides. Le transbordement de conteneurs a très légèrement progressé en tonnage (+0,4%, à 149,4 millions de t).

Baromètre à la fois de la santé de l'économie européenne et de l'impact des crises géopolitiques, le port a dit avoir surtout vu progresser ses volumes à l'importation --par exemple d'acier chinois ou de GNL américain--.

Au total, 20.236 navires ont transité par le port d'Anvers l'an dernier (+0,2%). Le nombre de navires de croisière faisant escale à Zeebruges a quant à lui baissé pour passer à 166, représentant 466.089 passagers.