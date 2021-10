Poisson : « Zemmour doit changer de statut rapidement et devenir candidat »

Ils n’ont pas encore « topé »… Mais ce ne serait qu’une question de jours. Éric Zemmour doit rencontrer en début de semaine le patron de l’ancien Parti chrétien-démocrate (devenu VIA, La Voie du peuple) pour discuter des contours d’une possible alliance, qui signerait le premier ralliement officiel à la candidature du polémiste.

Après avoir échoué, en 2019, à construire une « union des droites » avec Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuelle Ménard, Jean-Frédéric Poisson, candidat malheureux à la primaire de la droite en 2016 (il avait recueilli 1,5 % des voix), estime qu’Éric Zemmour est le mieux placé pour rassembler « tous ceux qui veulent le redressement de la France », et se dit prêt à faire bénéficier ses équipes de son expérience. Fortement pressenti pour diriger la commission d’investiture du futur parti du quasi-candidat, ce catholique fervent, tenant d’une ligne « conservatrice sociale », pose toutefois des conditions à son ralliement… Et entend conserver sa liberté de parole. Interdiction du voile et des prénoms étrangers, réhabilitation du régime de Vichy… S’il est loin d’endosser toutes les propositions d’Éric Zemmour, il espère influer sur un « programme commun ». Entretien.

Le Point : Avez-vous formellement décidé de retirer votre candidature, et de soutenir Éric Zemmour ?

... Lire la suite sur LePoint.fr