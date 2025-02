Poisson ou compléments alimentaires : le secret des oméga-3

On vous a certainement déjà recommandé de consommer des aliments riches en oméga-3, ces acides gras essentiels pour notre santé. Une quantité minime suffit pour éviter les carences profondes, mais comment atteindre le niveau optimal ? On va voir cela ensemble

La recommandation est d'apporter plusieurs types d'oméga-3. Tout d'abord, 500 mg d'EPA et DHA par jour, que l'on trouve typiquement dans le poisson. Cependant, une consommation excessive de poisson n'est pas souhaitable en raison des polluants et des métaux lourds comme le mercure. Les autorités sanitaires préconisent donc de consommer deux portions de 100 grammes de poisson par semaine, dont 100 grammes de poisson gras comme le saumon, le maquereau ou la sardine. Pourquoi du poisson gras ? Car il est le plus riche en oméga-3. Mais pourquoi une seule fois ? Parce qu'il est souvent plus contaminé, qu'il soit sauvage ou d'élevage. Le problème est qu'avec cette quantité, on n'atteint pas tout à fait les 500 mg d'EPA/DHA conseillés.

Ensuite, il y a l'ALA, un autre oméga-3 que l'on trouve dans les végétaux. L'apport conseillé est d'environ 2 grammes par jour. C'est théoriquement possible si l'on consomme quotidiennement des noix, de l'huile de colza, ou des graines de lin. L'huile de lin est souvent mise en avant, mais personnellement, je ne la recommande pas, car elle s'oxyde très facilement.

