Point d'indice, primes, arrêts maladie : le ministre Marcangeli confirme plusieurs mesures d'économies dans la fonction publique

Le ministre a également confirmé que le gouvernement avait renoncé à passer à 3 jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt et à la suppression de 4.000 postes dans l'Éducation nationale.

Laurent Marcangeli à Paris, le 29 janvier 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Près de 5 milliards d'économies. Le gouvernement prévoit plusieurs mesures budgétaires pour la fonction publique en 2025,dont le gel du point d'indice, le non versement d'une prime et la baisse de l'indemnisation des arrêts maladies, a confirmé mercredi 29 janvier le ministre de la Fonction publique Laurent Marcangeli.

"L'indemnisation des agents publics en arrêt maladie va baisser, nous passons de 100% à 90% ", a-t-il déclaré, "c'est un amendement qui a été voté au Sénat et que j'ai défendu".

Interrogé sur le gel du point d'indice sur l'année 2025, il a répondu : "Oui, nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui d'augmenter le point d'indice pour les fonctionnaires". Quand à la prime Gipa -une prime en faveur du pouvoir d'achat pour compenser l'inflation que touchaient en 2023 au moins 188.000 agents- "elle n'a pas été versée en 2024 et il n'est pas prévu de la verser en 2025", a précisé le ministre.

Concessions au PS

En termes d'économies budgétaires, ces mesures représenteront "800 millions d'euros pour le non versement de la prime Gipa et 900 millions euros pour les 90% de versement (d'indemnités) pour les personne en maladie ordinaire", a-t-il dit. "Par ailleurs vous n'avez pas de mesures catégorielles sur l'année, qui coûteraient quelques centaines de millions d'euros, et la non-revalorisation du point d'indice, si on revalorisait le point d'indice, cela coûterait à peu près 3 milliards d'euros", a-t-il ajouté.

En revanche il a confirmé que le gouvernement avait renoncé à passer à 3 jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt : "On ne reviendra pas là dessus", a dit le ministre. Il a également confirmé que le gouvernement renonçait à la suppression de 4.000 postes dans l'Éducation nationale, mais souhaité le maintien de la création de 2.000 postes d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap). Ces dernière décisions ont été prises par le Premier ministre François Bayrou dans le cadre de ses concessions au Parti socialiste pour tenter d'obtenir un accord de non-censure sur le budget.

Pour 2025, le gouvernement ambitionne de ramener le déficit public à 5,4% du PIB au prix d' un effort budgétaire de plus de 50 milliards d'euros , dont environ 32 milliards d'économies et 21 milliards de recettes.