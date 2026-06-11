Poésie et Louise d'Epinay à l'écrit du bac de français en première

Des lycéens se préparent à débuter l'écrit du bac français, à Marseille, le 11 juin 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Avec une dissertation sur la poésie ou un commentaire de texte de Louise d'Epinay en voie générale, le dramaturge Emile Augier ou la littérature d'idées en voie technologique, les 530.000 élèves de première ont commencé à plancher jeudi matin sur l'écrit du bac français.

Les 385.000 lycéens de la filière générale et 145.000 de la filière technologique passent l'épreuve anticipée du bac de français. Ils ont commencé à travailler à 08H00 sur leurs sujets et ont jusqu'à 12H00 pour rendre leur copie.

"Un peu de méthode, un peu de relecture, ça va le faire. Faites vous confiance", a assuré le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray lors d'un déplacement dans un lycée de Clichy (Hauts-de-Seine).

En filière générale, les lycéens ont le choix entre un commentaire de texte sur un extrait du roman "Histoire de Madame de Montbrillant" de Louise d'Epinay (1818) et une dissertation sur la poésie, portant sur trois œuvres au choix: "Cahier de Douai" d'Arthur Rimbaud (1870), "La rage de l'expression" de Francis Ponge (1952) et "Mes forêts" d'Hélène Dorion (2021).

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray à Paris le 10 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Pour la voie technologique, ils ont le choix entre entre un commentaire de texte portant sur un extrait de la pièce de théâtre "Gabrielle" d'Emile Augier (1849) ou bien un exercice de contraction de texte et un essai sur une oeuvre littéraire à visée argumentative (littérature d'idées). Pour ce sujet, ils devaient travailler soit sur "Discours de la servitude volontaire" d'Etienne de La Boétie (1576), soit "Entretiens sur la pluralité des mondes" de Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1686), soit sur "Lettres d'une Péruvienne" de Françoise de Graffigny (1747).

Pour cette épreuve, comme pour les autres, l'accent sera particulièrement mis sur "la maitrise de la langue", a prévenu à plusieurs reprises le ministre depuis le mois de mai, soit à quelques semaines du bac seulement.

Un lycéen devant sa feuille pour l'examen du bac français à Marseille, le 11 juin 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

"Lorsqu'on passe le baccalauréat et singulièrement le baccalauréat de français, il y a une exigence de qualité globale de la langue", a-t-il rappelé jeudi devant la presse.

"On ne recherche pas des champions d'orthographe (...) Mais en revanche, une copie qui serait manifestement écrite avec un niveau de langue très problématique ou très discutable, tout simplement, ne pourrait pas avoir la moyenne", a insisté M. Geffray.

"Cette année, dans toutes les disciplines (...) il y aura un barème qui précisera notamment le niveau de langue attendue et donc les points à retirer", a-t-il précisé.

"Je fais confiance aux correcteurs", a-t-il assuré, mais "ce que je ne veux pas c'est qu'il y ait des consignes intermédiaires."

Photo d'une copie vierge de l'examen de bac français à Marseille le 11 juin 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le français fait partie des épreuves dites terminales du bac, qui représentent au total 60% de la note finale du baccalauréat, avec 40% dévolus au contrôle continu sur deux ans. L'épreuve écrite de français compte coefficient 5 en voie générale et technologique. Elle sera suivie d'un oral de français, doté également d'un coefficient 5 à partir du 22 juin, selon les académies.

Les élèves enchaîneront vendredi matin avec la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques, de coefficient 2.