Pocognoli sur la sellette ?

Sept petits mois et puis s’en va ? Nommé entraîneur de l’AS Monaco en octobre dernier pour remplacer Adi Hütter, limogé après un début de saison raté, Sébastien Pocognoli pourrait déjà quitter le navire monégasque . Selon les informations de L’Équipe ce mardi, le club de la Principauté devrait mener une réflexion à l’issue de la saison quant à l’avenir du Belge de 38 ans .

Pocognoli a perdu la formule

Avant l’ultime journée de championnat ce dimanche soir, Monaco pointe à la 7 e place en championnat et ne pourra pas finir plus haut qu’à la 6 e position. Une situation sportive décevante qui fragilise l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise. Pourtant, avant ce sprint final mal négocié (seulement 5 points pris sur les 15 derniers possibles), « Poco » semblait enfin avoir trouvé la bonne formule pour son équipe. Déjà passée proche d’éliminer le PSG en barrages de Ligue des champions, l’ASM a enchaîné 7 succès de rang en Ligue 1 entre le 13 février et le 5 avril.…

VM pour SOFOOT.com