PO-Les USA conseillent aux Américains de partir immédiatement de nombreux pays

Les Etats-Unis ont conseillé lundi à leurs ressortissants de partir immédiatement de plus d'une dizaine de pays du Moyen-Orient alors qu'ils bombardent l'Iran avec Israël depuis samedi.

Ce conseil de partir via des vols commerciaux s'adresse aux Américains présents à Bahreïn, en Egypte, en Iran, en Irak, en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Koweït, au Liban, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, en Syrie, aux Emirats arabes unis et au Yémen.

(Jasper Ward, version française Bertrand Boucey)