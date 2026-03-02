 Aller au contenu principal
PO-Les USA conseillent aux Américains de partir immédiatement de nombreux pays
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 23:08

Les Etats-Unis ont conseillé lundi à leurs ressortissants de partir immédiatement de plus d'une dizaine de pays du Moyen-Orient alors qu'ils bombardent l'Iran avec Israël depuis samedi.

Ce conseil de partir via des vols commerciaux s'adresse aux Américains présents à Bahreïn, en Egypte, en Iran, en Irak, en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Koweït, au Liban, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, en Syrie, aux Emirats arabes unis et au Yémen.

Proche orient
Guerre en Iran
