Pneus reconditionnés Black Star: le gouvernement veut créer une aide pour le fabricant en difficulté

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le gouvernement a publié un projet d'arrêté visant à apporter un soutien financier au dernier fabricant français de pneus reconditionnés, Black Star, une annonce dont le directeur général de cette entreprise en difficulté s'est dit mercredi "extrêmement satisfait".

Ce projet d'arrêté publié mardi prévoit un "soutien financier (...) fixé à un minimum de 6 euros par pneu rechapé mis sur le marché national", qui serait versé par les éco-organismes aux fabricants de ce type de pneus reconditionnés.

Cela représenterait "environ 4 millions d'euros par an pour Black Star, de quoi lui redonner de la compétitivité face aux pneus neufs importés", a souligné le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, dans une interview au quotidien régional La Voix du Nord.

Il espère une application rapide de ce dispositif, "car on sait que le temps industriel est précieux".

"On est évidemment extrêmement satisfaits de ce projet d'arrêté", a réagi auprès de l'AFP Laurent Cabassu, directeur général de Black Star.

Le groupe emploie environ 150 personnes entre son site historique de Vienne (Isère) et son usine de Béthune (Pas-de-Calais), reprise en 2021 après le départ du géant japonais des pneumatiques Bridgestone.

"Avec six euros (par pneu rechapé), on a encore un bout de chemin à faire", a-t-il néanmoins souligné. Black Star a enregistré une perte de 8,5 millions d'euros en 2025.

Selon lui, l'entreprise pourrait "arriver d'ici quelques mois" à une technologie lui permettant un meilleur tri des pneus usés qu'elle achète, dont beaucoup "ne sont pas utilisables".

La société a été placée fin janvier en procédure de sauvegarde, et les potentiels candidats à la reprise ont jusqu'au 4 mars pour déposer des offres.

Avec ce projet d'arrêté, Mathieu Lefèvre, qui compte "très vite rencontrer les salariés" de Black Star, entend "créer les conditions du rebond" en rendant "le dossier plus attractif pour des repreneurs potentiels".

Si aucune offre n'a été déposée pour l'heure, Laurent Cabassu fait état de marques d'intérêt, de "gens qui viennent se renseigner", ce qui est "évidemment de bon augure".

Outre le coût trop élevé des pneus que rachète Black Star, M. Cabassu avait pointé en janvier le "dumping" des entreprises chinoises et la faible application d'une loi de 2020 imposant aux services publics d'acheter prioritairement des pneus rechapés.

"L'Etat doit être exemplaire", a reconnu à ce sujet Mathieu Lefèvre, promettant de "travailler à ce que la commande publique intègre pleinement les solutions françaises quand elles sont performantes et durables".