Plusieurs sites internet gouvernementaux liés au ministère de la Transition écologique inaccessibles

L'Anssi, chargée de protéger la France face aux menaces de cybersécurité, "intervient actuellement au profit d'administrations du ministère de la transition écologique, suite à des suspicions de compromission de certains comptes utilisateurs" ( AFP / Thomas SAMSON )

Plusieurs sites internet gouvernementaux liés au ministère de la Transition écologique sont inaccessibles mercredi, a constaté l'AFP, et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a indiqué mener des "investigations".

Le site des consultations publiques en matière d'environnement, qui permet au public d'exprimer son opinion sur des projets d'arrêtés ou de décrets, ou encore plusieurs sites d'administrations régionales affichent "Maintenance en cours".

"Merci de réessayer plus tard, vous serez bientôt en mesure de réutiliser ce service", indique le message.

Selon le site spécialisé FrenchBreaches, une cyberattaque visant le ministère a été revendiquée mercredi sur un forum criminel par un utilisateur anonyme. Celui-ci prétend également disposer de plusieurs milliers de données.

"L'Anssi intervient actuellement au profit d'administrations du ministère de la transition écologique, suite à des suspicions de compromission de certains comptes utilisateurs et dans le cadre d’investigations", a pour sa part indiqué à l'AFP cette autorité chargée de protéger le pays face aux menaces de cybersécurité et de cyberdéfense.

"Les investigations et mesures de remédiation mises en œuvre peuvent avoir pour effet l'interruption temporaire de certains services numériques", a ajouté l'Anssi.

Le ministère, contacté par l'AFP, n'a pas donné plus d'informations dans l'immédiat.

"À ma connaissance il ne s'agit pas d'une panne mais de gros dysfonctionnements suite à une intrusion malveillante qui a entraîné l'interruption de certains services", a indiqué à l'AFP Ivan Candé, secrétaire général de la FNEE CGT.

La préfecture de la Creuse a évoqué dans un communiqué un "incident informatique survenu au ministère de la Transition écologique", sans plus de détail sur la nature de cet incident.

"Les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Creuse rencontrent des difficultés pour être joints, notamment par courrier électronique", précise la préfecture, invitant les usagers à privilégier le téléphone.

La France a notamment été récemment touchée par un vol massif des données du fisc et une cyberattaque ayant visé l'Éducation nationale.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé dans la foulée à l'Anssi de constituer une "nouvelle unité cyber" pour offrir une "réponse opérationnelle plus réactive" aux cyberattaques qui visent la France.