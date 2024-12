Plusieurs groupes ultras français pourraient être dissous

Vers une Ligue 1 désenchantée.

La menace de la dissolution des groupes ultras de supporters semble être dans l’air du temps , agitée comme une menace par les pouvoirs publics pour tenter d’endiguer le problème des violences autour et dans les stades de l’Hexagone. Une dizaine de groupes ultras pourraient ainsi être dissous, selon les informations de L’Equipe . Pour Jean-Guy Riou, président de l’Union des supporters stéphanois, « une telle décision serait catastrophique et amènerait le chaos dans nombre de tribunes françaises », comme il l’indique dans les colonnes de France Bleu ce jeudi. « Si on veut tuer le football, on peut pas faire mieux », complète-t-il, amer.…

FG pour SOFOOT.com