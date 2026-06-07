Plusieurs fusillades dans le centre d'Israël, un mort et l'assaillant tué

Des membres de forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade à Kokhav Yaïr, dans le centre du pays, près de la Cisjordanie occupée, le 7 juin 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Un réserviste a été tué et cinq personnes blessées dimanche dans le centre d'Israël où ont eu lieu plusieurs fusillades, ont rapporté les secours et la police, qui a tué l'assaillant arabe israélien et arrêté un complice.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué être intervenu après des fusillades à Kokhav Yaïr, Tzur Yitzhak et Tzur Natan, trois localités israéliennes situées près de la Cisjordanie occupée.

Le MDA a fait état d'un homme tué par balles et de cinq personnes hospitalisées, deux dans un état grave et trois dans un état modéré.

L'armée a identifié l'homme tué comme étant Haïm Kalomiti, 55 ans et originaire de Tzur Natan, membre d'une unité de réservistes chargés de la sécurité de petites localités.

L'assaillant d'une vingtaine d'années a lui été tué par la police.

Après avoir dépêché de nombreux agents dans une station-service de Kokhav Yaïr où a eu lieu une des fusillades, elle a localisé un véhicule qui aurait été utilisé pendant l'attaque, a-t-elle dit dans un communiqué.

Elle a plus tard interpellé un complice, non identifié, qui pendant son arrestation "a tenté d'attaquer les agents avec une bouteille en verre, mais a été maîtrisé", selon un communiqué.

"J'étais juste à l'entrée (de la station-service) lorsque j'ai soudain entendu un coup de feu, un seul, vraiment très fort", a témoigné auprès de l'AFP Shahar Hazon, 27 ans, habitante de la ville de Kfar Saba à quelques kilomètres plus au sud.

"J'ai regardé à droite et à gauche pour comprendre ce qu'il se passait et j'ai vu un homme qui venait juste de s'arrêter pour faire le plein, se tenant l'épaule parce qu'apparemment c'est là qu'il avait été touché", a-t-elle ajouté. "Après quelques secondes, il est tombé par terre."

- Peine de mort -

S'exprimant à Tzur Yitzhak auprès de journalistes, le commandant en chef de la police Danny Levy a indiqué que l'assaillant était un Arabe israélien connu des services de police et originaire de la ville de Tayibe, à quelques kilomètres de là.

"S'il avait été capturé, j'aurais demandé à ce qu'il soit exécuté", a déclaré, aux côtés du chef de la police, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Il a affirmé que la loi sur la peine de mort adoptée en mars, taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques anti-israéliennes meurtrières, s'appliquait "également aux Arabes israéliens".

Une association de défense des droits humains avait, dès l'adoption du texte, saisi la Cour suprême.

Les Arabes israéliens sont des Palestiniens restés sur leurs terres après la création d'Israël en 1948. Ils représentent environ 21% de la population.