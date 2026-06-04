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Plusieurs blessés suite à l'effondrement du train avant d'un Boeing 787 à Francfort
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Lufthansa et de détails; modification du lieu de publication en Francfort)

Plusieurs membres du personnel ont été blessés lorsque le train avant d'un Boeing BA.N 787 s'est effondré de manière inattendue à une porte d'embarquement de l'aéroport de Francfort jeudi, a déclaré son exploitant, Lufthansa LHAG.DE .

“Les passagers n'avaient pas encore embarqué”, a déclaré un porte-parole de la compagnie dans un communiqué envoyé par e-mail, ajoutant que des membres d'équipage et du personnel au sol se trouvaient à bord de l'avion au moment de l'incident, qui a été rapporté pour la première fois par Bloomberg News.

“Plusieurs membres du personnel ont été blessés et reçoivent actuellement des soins médicaux”, a ajouté la compagnie.

Un photographe de Reuters a vu plusieurs véhicules d'urgence stationnés autour de l'avion bimoteur à fuselage large, qui reposait en partie sur le ventre.

L'incident s'est produit à 12 h 45 (10 h 45 GMT), et l'avion devait décoller pour Los Angeles sous le numéro de vol LH450, a indiqué Lufthansa.

“Nous enquêtons actuellement sur les circonstances exactes avec les autorités compétentes”, a ajouté la compagnie.

Le 787, dont Lufthansa exploite la variante 787-9, est un ajout relativement récent pour le groupe, qui prévoit de retirer progressivement ses avions moins efficaces et de simplifier sa flotte.

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2 commentaires

  • 16:12

    Ou atterrissage raté

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