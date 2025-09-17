 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de la moitié des Français approuvent la mobilisation de jeudi, selon un sondage
information fournie par Boursorama avec AFP 17/09/2025 à 17:25

( AFP / THOMAS COEX )

Plus de la moitié des Français approuvent la journée de mobilisation intersyndicale prévue jeudi, selon un sondage Elabe pour BFM TV paru mercredi.

D'après ce sondage, 56% des Français approuvent cette mobilisation contre les mesures d'économie annoncées au cours de l'été par l'ancien Premier ministre François Bayrou, pour l'abrogation de la réforme des retraites, plus de justice fiscale et de moyens pour les services publics.

Sur ces 56%, 31% soutiennent la mobilisation et 25% ont de la sympathie pour elle. A l'inverse, 25% la désapprouvent, dont 14% qui y sont opposés et 11% hostiles.

Ce taux d'approbation est légèrement inférieur "aux mobilisations contre la réforme des retraites de 2023 (60%-63%)", note l'institut.

Pourtant, "de manière générale, 57% des Français estiment que les syndicats sont plutôt un élément de blocage de la société française, contre 42% de dialogue", selon le sondage.

Elabe a également sondé les Français sur les premiers pas et les premières déclarations du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Pour 75% d'entre eux, il est trop tôt pour se prononcer, tandis que 14% estiment qu'il va dans la mauvaise direction et 11% dans la bonne.

Deux-tiers (66%) des Français ont le sentiment que son orientation politique "sera dans la continuité de celle menée par les gouvernements précédents d'Emmanuel Macron".

Quant à la journée d'action du syndicat agricole FNSEA pour contester notamment l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur le 26 septembre, 72% des Français l'approuvent, dont 39% qui la soutiennent et 33% qui éprouvent de la sympathie pour elle.

L'enquête a été réalisée via internet les 16 et 17 septembre sur un échantillon de 1.002 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.

Budget France
Mouvements sociaux

