Plus de 70 morts lors d'une attaque à la frontière entre Soudan et Soudan du Sud - ministre

Au moins 73 personnes ont été tuées par des frappes de drones sur un marché d'Abiyé, région riche en pétrole située à la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan et revendiquée par les deux pays, a déclaré mardi le ministre de l'Information par intérim de la région, accusant les forces de Khartoum.

"Environ 73 personnes ont été tuées et 19 blessées (...) plusieurs drones ont été tirés hier par les forces armées soudanaises", a dit à Reuters Yohana Akol Ngor, sans étayer ses accusations.

La région d'Abiyé, administrée de manière conjointe par le Soudan et le Soudan du Sud, est régulièrement le théâtre de flambées de violences.

L'année dernière, six soldats bangladais de la force de maintien de la paix des Nations unies ont été tués et huit autres blessés lors d'une attaque de drones menée par des groupes armés séparatistes contre une base de l'Onu à Abiyé.

Le ministère des Affaires étrangères du Soudan du Sud a dit dans un communiqué publié lundi soir que des drones avaient frappé un marché situé au nord de la ville d'Abiyé, sans toutefois préciser le nombre de victimes civiles causées par cette attaque.

Le ministère a ajouté avoir convoqué l'ambassadeur soudanais afin de lui faire part de la "vive protestation et de la profonde inquiétude" du gouvernement "concernant cette attaque et ses implications pour la sécurité des civils et la stabilité de la région d'Abiyé".

L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a dit dans un communiqué qu'elle avait pris en charge plus de 20 blessés à l'hôpital voisin d'Ameth Bek.

(Vincent Mumo Nzilani et Ammu Kannampily; version française Benoit Van Overstraeten)