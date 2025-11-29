Plus de 40 tentatives : une séance de tirs aux buts complètement folle en Coupe de France
Une séance plus longue que le match lui-même.
Opposés lors de ce huitième tour de la Coupe de France, Steenvoorde et Béthune n’ont pas offert un grand spectacle pendant 90 minutes, se séparant sur un score nul et vierge. Une rencontre finalement entrée dans le domaine du paranormal lors de la séance de tirs aux buts , avec pas moins de 22 tentatives de chaque côté pour se départager.…
TB pour SOFOOT.com
