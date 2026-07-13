Plus de 200 experts appellent à une action urgente pour faire face aux répercussions économiques de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 200 chercheurs et économistes, dont 15 lauréats du prix Nobel et des chercheurs d’OpenAI, d’Anthropic et de Google, ont appelé les gouvernements et les leaders du secteur technologique à mettre en place de toute urgence des politiques et des institutions visant à faire face à l’impact économique de l’IA.

Ils ont publié lundi une déclaration signée conjointement, dans laquelle ils avertissent que l’IA pourrait entraîner une transformation économique plus importante encore que la Révolution industrielle, mais dont le délai de mise en œuvre serait « nettement plus court », ce qui soulève des questions pour les travailleurs, les entreprises et les institutions publiques.

La déclaration appelle à approfondir les recherches sur les répercussions économiques de l’IA et à commencer à mettre en place les politiques et les institutions nécessaires pour garantir que cette technologie profite à la société et pour gérer les risques, tels que les suppressions d’emplois à grande échelle.

« La vapeur, l’électricité et les ordinateurs ont chacun donné aux sociétés des décennies pour s’adapter. L’IA ne nous laissera peut-être que quelques années », a déclaré Anton Korinek , professeur à l’université de Virginie.

« Nous ne pouvons pas improviser notre stratégie et nos institutions en plein cœur de la transformation; attendre d’avoir des certitudes reviendrait à arriver trop tard. »

M. Korinek, qui a rejoint l’équipe de recherche économique d’Anthropic en mars, a organisé cette initiative avec ses collègues économistes Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal et Tom Cunningham.

Parmi les signataires figurent Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, Jeff Dean, scientifique en chef chez Google DeepMind, Jack Clark, cofondateur d’Anthropic, ainsi que des membres de l’équipe de recherche en économie du créateur du chatbot Claude.

Les lauréats du prix Nobel Michael Spence, Daron Acemoglu et Simon Johnson, entre autres, ont également signé cette déclaration.