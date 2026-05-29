Plus de 200 décès suspects liés à Ebola en RDC, selon l'OMS

(Actualisé avec ministère ougandais de la Santé, §3)

par Olivia Le Poidevin

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi avoir recensé 906 cas suspects d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), dont 223 décès faisant l'objet d'une enquête.

L'OMS dénombre 125 cas confirmés d'Ebola dans le pays, dont 17 décès en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Sept autres cas ont également été recensés en Ouganda, dont trois importés de la RDC, et un décès.

Le ministère de la Santé ougandais a ensuite rapporté l'existence de neuf cas confirmés.

Le taux de mortalité parmi les personnes chez lesquelles l'infection a été confirmée varie entre 30% et 50%, a déclaré Anaïs Legand, experte des fièvres hémorragiques virales à l'OMS.

"C'est énorme. Cela signifie que jusqu'à cinq personnes sur dix risquent de mourir", a-t-elle souligné, ajoutant toutefois que ces données sont préliminaires et nécessitent des investigations supplémentaires. Une prise en charge précoce pourrait contribuer à réduire les taux de mortalité, a-t-elle précisé.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement approuvé contre la maladie causée par le virus Bundibugyo.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin, version française Rihab Latrache)