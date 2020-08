Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de 2.000 arrestations lundi soir en Biélorussie Reuters • 11/08/2020 à 13:17









PLUS DE 2.000 ARRESTATIONS LUNDI SOIR EN BIÉLORUSSIE MINSK (Reuters) - Plus de 2.000 personnes ont été interpellées lundi soir à Minsk, la capitale de Biélorussie, lors d'une manifestation contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, annoncent les autorités. Des heurts ont opposé pour la deuxième nuit consécutive des protestataires aux forces de sécurité et au moins une personne est morte en manipulant un engin explosif, a déclaré le gouvernement. Selon le ministère de l'Intérieur, 21 policiers et membres des services de sécurité ont été blessés, dont cinq ont été hospitalisés. Svetlana Tikhanouskaïa, devenue ces dernières semaines la figure de proue de l'opposition à Loukachenko, a rejoint ses enfants en Lituanie ces dernières heures, a annoncé Vilnius mardi. Selon l'agence de presse russe RIA, elle a demandé à ses compatriotes de ne pas s'opposer à la police et d'éviter de mettre leur vie en danger. (Andrei Makhovsky et Maxim Rodionov; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.