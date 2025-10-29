Plombé par les droits de douane, Aston Martin réduit ses investissements

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les droits de douane américains ont de nouveau plombé le résultat du constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda au troisième trimestre, le contraignant à annoncer mercredi une réduction de son plan quinquennal d'investissement.

La perte trimestrielle du constructeur a plus que décuplé, passant de 12,1 millions de livres l'an passé à 131,8 millions cette année.

Le nombre de véhicules vendus sur la période a lui reculé de 13%, à 1.430 unités, avec une chute marquée au Royaume-Uni (-32%) et dans la zone Asie-Pacifique (-24%).

"Cette année a été marquée par d'importants vents contraires macroéconomiques, notamment l'impact soutenu des droits de douane américains", explique Adrian Hallmark, directeur général d'Aston Martin, qui cite aussi "la faiblesse de la demande en Chine", en raison d'un changement dans les taxes sur les voitures de luxe.

Ces circonstances poussent le constructeur à annoncer une réduction de son plan d'investissement sur 5 ans, qui passe de 2 milliards à 1,7 milliard de livres.

La marque préférée de James Bond, qui avait revu à la baisse ses prévisions au début du mois, compte cependant sur le lancement de la Valhalla, sa voiture hybride rechargeable, dont la première livraison a eu lieu en octobre, pour améliorer ses performances.

"La livraison prévue d'environ 500 Valhalla en 2026 devrait renforcer notre rentabilité et notre trésorerie pour l'année à venir", promet M. Hallmark.

Les droits de douane américains avaient conduit Aston Martin à temporairement limiter ses exportations aux États-Unis en avril et mai, dans l'attente d'un accord commercial entre Londres et Washington.

Un accord est finalement entré en vigueur fin juin, réduisant ces taxes douanières pour les automobiles britanniques de 27,5% à 10%, mais seulement dans la limite d'un quota de 100.000 véhicules par an.

Ces quotas "ajoutent un degré supplémentaire de complexité", souligne Aston Martin, qui continue "de dialoguer avec les gouvernements américain et britannique pour obtenir une plus grande clarté".

Satisfaite du "dialogue positif" entamé avec le gouvernement américain, Aston Martin dit cependant "rechercher un soutien plus proactif de la part du gouvernement britannique".

Aston Martin souligne aussi que la récente cyberattaque contre Jaguar Land Rover, qui a contraint le groupe à stopper sa production pendant un mois, a accru la pression sur la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni, affectant toute l'industrie.