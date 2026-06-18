Plastique: le Parlement européen vote une obligation de recyclage dans les voitures neuves

Des véhicules sur un site Stellantis, à Sausheim (Haut-Rhin), le 2 juin 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le Parlement européen a adopté jeudi une loi qui rend obligatoire l'utilisation d'une part de plastique recyclé dans les automobiles neuves, en accordant du temps aux constructeurs pour s'adapter.

Le texte a été adopté par 437 voix pour, 112 contre et 20 abstentions, lors de la séance plénière à Strasbourg, dans l'est de la France.

Cette mesure "d'économie circulaire", destinée à réduire les déchets, a fait l'objet de longs mois de bras de fer avec l'industrie automobile.

Le Parlement et les Vingt-Sept se sont montrés moins ambitieux que la Commission européenne, qui espérait 25% de plastique recyclé dans les six ans qui viennent.

Le compromis donne finalement aux constructeurs six ans pour atteindre 15% de plastique recyclé dans les nouveaux véhicules. Et l'objectif ne passera à 25% qu'au bout de dix ans.

Au moins 20% de ces plastiques recyclés devront provenir du recyclage en boucle fermée, c'est-à-dire des matériaux récupérés à partir de véhicules hors d'usage.

Trois ans après l'entrée en vigueur des nouvelles règles, les constructeurs devront en outre couvrir les coûts de collecte et de traitement des véhicules en fin de vie, au nom de la "responsabilité élargie des producteurs".

Les eurodéputés Jens Gieseke et Paulius Saudargas (PPE, droite), corapporteurs du texte, louent des "mesures importantes" en faveur de la transition du secteur automobile, avec des "objectifs réalistes" pour l'industrie.

Les organisations environnementales dénoncent quant à elles les délais supplémentaires accordés aux constructeurs.

C'est "un cas d'école de recul politique sous la pression de l'industrie", accuse Fynn Hauschke, membre du Bureau européen de l'environnement, un collectif d'ONG.

Cette organisation regrette aussi qu'il n'y ait "aucune action pour réduire le nombre et la taille des véhicules".

La fabrication de véhicules fait partie des industries les plus gourmandes en ressources en Europe. Elle représente 10% de la consommation totale de plastique de l'UE et 19% de la demande au sein de la filière sidérurgique européenne, selon Bruxelles.

En 2023, 14,8 millions de véhicules à moteur ont été fabriqués dans l'Union européenne.

Et chaque année, environ 6,5 millions de véhicules arrivent en fin de vie.