Plan de relance : « Il faut être prêt à en faire plus si nécessaire »

L'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui préside une commission mise en place par Emmanuel Macron sur les grands défis économiques que sont le climat, les inégalités et la démographie, analyse pour Le Point le plan de relance dévoilé par le gouvernement le 3 septembre pour surmonter la crise économique déclenchée par le Covid-19. Selon lui, le gouvernement aurait pu aller plus loin dans les mesures de relance à court terme. Interview.

Le Point : Que pensez-vous de ce plan de relance ?

Olivier Blanchard : Il vient compléter un premier plan d'urgence pris pendant le confinement, dont la priorité absolue était de protéger les travailleurs dans les secteurs affectés ainsi que les entreprises afin d'empêcher leur faillite. Ça a été plutôt bien fait, même si rien n'est jamais parfait. Nous sommes maintenant dans une seconde phase dans laquelle la protection reste fondamentale, mais où il faut aussi encourager les entreprises qui doivent s'adapter et les salariés qui doivent bouger à le faire. Son calibrage me paraît adéquat, avec un volet pour aider les entreprises, un volet pour protéger les travailleurs et un volet pour préparer l'avenir avec en particulier des mesures pour l'écologie. La taille et la composition me paraissent bonnes.

