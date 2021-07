Placements : trois fonds pour gagner avec l'investissement responsable

Le Revenu a récompensé trois fonds ISR. (© Fotolia)

L'investissement socialement responsable rapporte gros. D'où un succès grandissant auprès des investisseurs. Le Revenu vous aide à choisir les meilleurs supports de ce nouvel univers de placement.

La vague porteuse de l'investissement socialement responsable (ISR) s'est non seulement confirmée depuis trois ans dans la progression des encours, mais désormais elle se traduit aussi par une meilleure rentabilité financière.

Selon Novethic, filiale spécialisée de la Caisse des Dépôts, qui suit l'univers des fonds durables en France et en Europe, en incluant les fonds verts, centrés sur l'environnement et le risque climatique, la croissance moyenne des encours atteint +20% en rythme annuel, à fin mars 2021.

La responsabilité, ça paye

Les fonds qui privilégient les sociétés les plus responsables ont mieux résisté au repli boursier de 2020. Et ils ont continué à susciter l'engouement, avec parmi eux de fréquentes expositions aux secteurs de la santé et de la technologie. Première raison de ce résultat, ces supports comportent peu d'actions de sociétés liées aux énergies fossiles telles que les industries traditionnelles, les compagnies aériennes ou les sociétés pétrolières, qui ont été très touchées par la crise.

Autre facteur, ils privilégient le plus souvent des sociétés qui se sont révélées plus avancées dans leur organisation face aux grandes mutations d'avenir ou dans leur capacité d'adaptation aux situations qu'a imposées la crise sanitaire, comme le recours au télétravail ou la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement en toutes circonstances.

