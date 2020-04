Placements : qu'est-ce que les OPC ?

Les OPC recouvrent principalement les FCP et les Sicav. (© Adobestock)

Les OPC sont des organismes de placements collectifs. Il s'agit de fonds d'investissement qui collectent et placent l'argent de nombreux épargnants dans des valeurs mobilières, telles que les actions ou les obligations. Ces fonds sont gérés par des sociétés de gestion. Pour créer un OPC, un capital minimum de 300.000 euros est requis. L'actif du fonds peut ensuite augmenter lorsque de nouveaux investisseurs y souscrivent ou que la valeur de son portefeuille augmente.

Les deux types d'OPC majoritaires en France sont les Sicav et les FCP. Les Sicav sont des sociétés d'investissement à capital variable.

Les particuliers qui placent une partie de leur épargne dans ces véhicules en deviennent actionnaires. Ils participent à ce titre à une assemblée générale au moins une fois par an.

Les FCP sont des fonds communs de placement. Leur principale différence avec les Sicav est qu'il n'ont pas la forme juridique de société anonyme (S.A.). Ce sont des copropriétés de valeurs mobilières. Leurs détenteurs ne sont donc pas des actionnaires mais des associés.

Plus de 1.000 milliards d'euros

L'encours des OPC de droit français atteignait 1.471 milliards d'euros à fin 2018, selon l'Autorité des marchés financiers. Sur ce montant global, 985 milliards étaient placés dans des FCP et 191 milliards dans des Sivav. Il existe en France plusieurs milliers d'OPC !

Outre ces formes juridiques, les OPC sont classés en deux familles par l'AMF: les OPCVM et les FIA. Les OPCVM sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Les FIA sont des fonds d'investissement alternatifs. L'AMF fait cette distinction supplémentaire car ces deux types d'OPC sont soumis à des cadres réglementaires différents : la directive européenne UCITS IV pour les OPCVM, et la directive AIFM pour les FIA. Les Sicav et les FCP font partie des