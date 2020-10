Placements : faut-il investir dans le nouveau fonds de «Private Equity» de Bpifrance ?

Le non coté est un compartiment attrayant mais risqué. (© DR)

À compter du 1er octobre, la banque permet aux particuliers de souscrire, avec un engagement minimal de 5.000 euros, des parts de «Bpifrance Entreprise 1», un nouveau fonds de fonds dédié au capital-investissement. La formule ne manque pas d'atouts pour vous permettre d'investir dans des sociétés non cotées. Mais elle ne s'adresse sans doute pas à tous les épargnants.

Voulez-vous devenir co-investisseurs aux cotés de Bpifrance pour entrer dans le capital de PME et de jeunes pousses françaises non cotées ?

Si l'investissement en capital dans des entreprises françaises - bien en amont de tout projet de cotation en Bourse -, vous tente, mais que les risques associés à un tel investissement en direct vous inquiètent, la banque publique d'investissement a peut-être trouvé la bonne approche pour désamorcer vos réticences.

Elle lance «Bpifrance Entreprise I», un fond commun de placement à risques (FCPR), agréé par l'AMF.

Ce fonds est lui-même présent dans 145 fonds dans lesquels l'institution a investi ces dernières années.

Si on y trouve des fonds de dette mezzanine ou de dette privée, il s'agit pour l'essentiel de fonds de capital développement et transmission (avec un faible effet de levier) et de fonds de capital innovation. Ces véhicules détiennent à leur tour des tickets en capital dans quelque 1.500 entreprises (à 80% françaises et 13 % européennes).

Au moins 5.000 euros

Le prix de la part est fixé à 100 euros avec un engagement minimal de souscription de 5.000 euros et un investissement maximal de 95.000 euros, ce qui correspond à 0,1% de la taille totale de l'opération de 95 millions d'euros.

La banque dirigée par Nicola Dufourcq se donne douze mois pour boucler l'ensemble de la souscription. Mais compte tenu