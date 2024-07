Placements?2024 : quatre concepts gagnants trop souvent passés sous silence

Stratégie des 60/40, risque de longévité, intérêts composés, frais d′entrée et de gestion : quatre notions essentielles pour gagner plus avec vos placements.

Les mois d'été plus calmes sur le front de l'actualité patrimoniale sont l'occasion de se remémorer les concepts gagnants en période d'incertitudes politiques. Il ne s'agit pas de recettes miracles - ils n'en existent pas - mais de règles de bon sens que chacun peut facilement appliquer. En voici quatre parmi les plus importantes pour votre épargne en 2024 et 2025.

Stratégie des 60/40

La diversification est un concept simple facile à appréhender. Tout le monde comprend l'intérêt de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Mais l'appliquer est moins simple qu'il n'y paraît, car il faut investir dans des actifs décorrélés, soit qui ne progressent pas ou ne baissent pas en même temps.

Pour vous aider à faire les bons choix, Le Revenu a développé la stratégie 60/40 : 60% de placements sans risques (Livret A, PEL, assurance vie en euros...) et 40% de placements sans garantie sur le capital mais à fort levier (actions, non cotés, cryptos ...).

C'est la répartition gagnante car elle permet un gain annuel de 4 à 5% dans la durée, soit 2 à 3% de net d'inflation, sur la base d'hypothèses réalistes : 3% de gain pour les produits financiers sans risques, 7% pour les placements risqués, 2% de hausse des prix.

Risque de longévité

L'allongement constant de la durée de la vie en bonne santé constitue une bonne nouvelle et une réussite majeure de notre société qui s'explique, entre autres, par les progrès considérables de la médecine. Mais pour l'épargnant, il est aussi porteur d'un nouveau risque de longévité. Ne pas l'intégrer dans sa stratégie patrimoniale, c'est aller aux devants de graves désillusions.

Le piège à déjouer : sous-estimer votre besoin d'épargne. Aujourd'hui, le taux d'épargne augmente avec l'âge et continue à progresser à la retraite. À l'avenir, les seniors devront puiser dans leur bas de l'aine pour maintenir leur train de vie et financer une éventuelle dépendance. À chacun de sortir sa calculette pour chiffrer le complément de revenus nécessaires pour boucler son budget et s'offrir ces menus plaisirs qui font le sel de la vie à tous les âges. Rappelons que, pour un cadre supérieur, la pension versée par les régimes obligatoires de retraite ne dépasse pas 50% du dernier revenu d'activité.

Intérêts composés

En assurance vie , les gains s'ajoutent chaque année au capital initial ce qui crée un effet boule de neige qui vous permet de vous enrichir plus vite.

En mathématiques, on parle d'intérêts composés, la huitième merveille du monde selon Albert Einstein : si vous placez 10 000 euros à 5%, la première année vous gagnez 500 euros (10 000 x 5%), la deuxième année 525 euros ((10 000 +500) x 5%), la troisième année 551 euros ((10 000 + 500 + 525) x 5%) et ainsi de suite. Si les revenus sont distribués aux épargnants, le gain annuel n'est “que” de 500 euros (intérêts simples).

Plus vous placez sur une durée longue a un taux élevé, plus vous profitez de la mécanique des intérêts composés. C'est pourquoi, il est essentiel de commencer à épargner jeune et de placer sur des supports performants dans la durée comme la Bourse.

Frais d'entrée et de gestion

Commissions et agios impactent la performance de vos placements. Chasser les frais abusifs augmente vos gains.

Contrairement à une idée reçue, les frais d'entrée sur vos placements (fonds, assurance vie, PER...) pèsent moins lourd que les frais de gestion. Car ils ne sont prélevés qu'une fois au moment du versement alors que les frais de gestion sont prélevés chaque année sur le total de l'encours.

Supposons un investissement de 10 000 euros à 5%. Au bout de dix ans, vous disposerez d'un capital de 14 753 euros avec 5% de frais d'entrée et 0,5% de frais de gestion, contre 12 190 euros avec 0% de frais d'entrée et 3% de frais de gestion (calculs Le Revenu) .

Ne nous trompons pas de combat. Seuls les frais abusifs sont condamnables, soit ceux qui ne reflètent pas une réelle qualité de service et de conseil.

En France, le marché de l'épargne se distingue par l'application de frais de gestion dans “la moyenne haute du classement européen en dépit de la tendance baissière observée ces dernières années”, rappellent les sénateurs Les Républicains Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, dans leur rapport sur la protection de l'épargne .

