PJM, le plus grand réseau électrique des États-Unis, renforce ses mesures d'urgence pour éviter les coupures de courant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur les mesures d'urgence prises par PJM pour assurer l'approvisionnement en électricité) par Tim McLaughlin

PJM, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a déclaré vendredi qu'il faisait l'objet d'une alerte fédérale lui enjoignant de réduire la consommation d'électricité sur l'ensemble de son territoire, alors qu'il était confronté à des pannes de centrales, à une surcharge massive de ses lignes de transport d'électricité et à une forte augmentation de l'utilisation de la climatisation due à une canicule prolongée.

PJM a indiqué avoir demandé aux fournisseurs d’électricité de réduire l’approvisionnement des clients ayant signé un contrat les engageant à diminuer leur consommation en cas d’urgence. PJM dessert 67 millions de personnes dans la région du Mid-Atlantic, dans le Sud et à Washington, D.C.

Les prix de gros de l'électricité sur le marché spot dans le nord de la Virginie, qui abrite le plus grand regroupement de centres de données au monde, ont dépassé les 2 000 dollars par mégawattheure cette semaine. À titre de comparaison, ils s'élèvent à environ 40 dollars par MWh lorsque PJM ne connaît pas de situation de crise.

Selon les analystes du secteur et les données d’exploitation de PJM, cette flambée des prix s’explique principalement par le coût élevé de l’acheminement de l’électricité via des lignes à haute tension saturées.