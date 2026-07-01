PJM, le plus grand réseau électrique américain, s'oriente vers la gestion de la demande des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les résultats du vote non contraignant des membres du PJM, avec des précisions tout au long du texte) par Laila Kearney

Les membres de PJM Interconnection ont voté mardi en faveur d’un plan visant àaugmenter l’approvisionnement en électricité afin de répondre à la demande croissante des centres de données , qui menace de dépasser les capacités d’approvisionnement régionales sur le plus grand réseau électrique des États-Unis.

Au cours des deux dernières années environ, le PJM a connu une explosion des demandes émanant des géants de la tech et des promoteurs immobiliers, qui souhaitent raccorder des centres de données très gourmands en énergie au réseau couvrant 13 États et le district de Columbia. Cela a rompu l’équilibre entre l’offre et la demande nécessaire pour fournir de l’électricité de manière fiable et abordable aux 65 millions de personnes vivant dans la zone de couverture du PJM.

Ce déséquilibre a entraîné une flambée des prix de capacité de PJM — qui sont versés aux centrales électriques pour garantir qu’elles fournissent suffisamment d’électricité au réseau pendant les périodes de pointe —, avec une hausse de plus de 1 000 % depuis environ 2024.

Les membres votants de PJM ont émis des votes non contraignants sur plus d’une douzaine de propositions concernant l’approvisionnement des centres de données via un processus dit d’« approvisionnement de secours ». Un plan, proposé par les défenseurs des centres de données et les principaux fournisseurs d’électricité réglementés, a été retenu.

Ce projet suggérait un processus d’approvisionnement qui débuterait le 10 septembre 2026 et s’achèverait le 20 novembre 2026, ce que PJM avait également proposé.

Bien que le PJM encourage la conclusion de contrats à long terme entre les centres de données et les fournisseurs d’électricité, tout déficit devra potentiellement être comblé par le processus d’approvisionnement.

Les résultats du vote seront communiqués au conseil d’administration de PJM, mais c’est ce dernier qui choisira en dernier ressort les politiques et les conditions à retenir.

Les membres ont également voté sur des propositions visant à déterminer comment et s’il fallait réduire leur consommation d’électricité en cas de surtension du réseau, ainsi que sur la question de savoir qui prendrait en charge le coût de certaines mesures destinées à connecter et à gérer rapidement les centres de données.

PJM a proposé de permettre aux centres de données soit de payer pour ajouter de nouvelles sources d’alimentation au réseau afin de couvrir leur consommation d’énergie, soit d’accepter que leur alimentation électrique soit coupée lorsque la consommation d’électricité sur l’ensemble du réseau atteint un niveau suffisamment élevé, dans le but d’éviter des coupures de courant à grande échelle.

Le groupe n’a voté en faveur d’aucune de ces propositions.