Belgique : une génération pour redorer

Victorieuse de la Croatie pour son premier match de préparation pour la Coupe du monde 2026 (0-2), la Belgique poursuit sa mue. Avec un nouveau sélectionneur, Rudi Garcia, et du sang neuf injecté, à quoi les Diables rouges peuvent-ils légitimement prétendre dans ce Mondial ?

12. C’est le nombre de matchs consécutifs sans défaite pour la Belgique. La dernière, face à l’Ukraine (3-1), remonte au 20 mars 2025 et s’était produite lors du dépucelage de Rudi Garcia avec les Diables rouges. Depuis, l’ancien entraîneur passé par Lille, Marseille, Lyon, Al-Nassr ou encore Naples a redressé la barre et imposé sa patte et une dynamique. Suffisant pour espérer faire un beau parcours lors du Mondial 2026 ?

Lukaku ressuscité et de nouvelles pousses

Si certaines victoires en éliminatoires de la Coupe du monde face au Liechtenstein (0-6, puis 0-7) et au Kazakhstan (6-0) sont anecdotiques tant la sélection a survolé un fabile groupe J, composé également du pays de Galles et de la Macédoine du Nord, la formation du Plat Pays a montré les muscles récemment en amical. En écrasant les États-Unis (5-2), en résistant au Mexique (1-1) et en dominant la Croatie (0-2), qui reste sur une finale (2018) et une troisième place (2022) lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde, la bande à Rudi a engrangé de la confiance. « C’est la victoire du groupe aujourd’hui. Le résultat était bon, mais la prestation aussi. C’est toujours difficile contre la Croatie. Nous étions bien organisés dans un nouveau système , a apprécié Garcia en conférence d’après-match mardi. J’ai fait beaucoup de changements et nous sommes restés forts tactiquement, techniquement et physiquement. C’est bon signe. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com