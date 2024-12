Pierre Sage : « Pas les principes défensifs habituels… »

Ce n’est pas tant le Paris Saint-Germain qui a performé, c’est plutôt Lyon qui a déçu.

Voilà, en substance, le discours de Pierre Sage après la victoire du leader du championnat de France sur son équipe lors de la quinzième journée de Ligue 1. « Ce soir, on encaisse trois buts parce que nous ne sommes pas animés par les mêmes principes défensifs que d’habitude , a ainsi estimé l’entraîneur des Gones, pour DAZN. On fait deux grandes erreurs tactiques sur les deux premiers, c’est là qu’on peut se dire qu’une défense à cinq aurait pu s’imposer. Mais on a su défendre à quatre après donc on peut le faire, c’est la manière d’animer le jeu défensif qui n’a pas été au rendez-vous en début de match. » …

FC pour SOFOOT.com