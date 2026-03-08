 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pierre Sage ne pense pas au titre
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 19:26

Pierre Sage ne pense pas au titre

Pierre Sage ne pense pas au titre

On a le droit de ne pas le croire. Très tranquille vainqueur de Metz (3-0), Lens est revenu à un petit point du PSG et relance l’espoir d’une coirse au titre particulièrement serrée en cette fin de saison. Alors que les deux prétendants s’affronteront à Bollaert mi-avril, Pierre Sage assure ne pas rêver de sacre . Pour le moment. « Le palier atteint ? Ligue Conférence validée. La prochaine étape, c’est la Ligue Europa puis le tour de qualification pour la Ligue des Champions et enfin directement la Ligue des Champions » , a tempéré le technicien artésien au micro de Ligue 1+, au coup de sifflet final.

Lens vise étape par étape

Trois ans après avoir échoué à une longueur (déjà) du club de la capitale, les Sang et Or ont pourtant de nombreuses raisons de croire en leurs chances . « A partir du moment où toutes ces étapes seront validées et si on y parvient assez rapidement, on sera en mesure de jouer un match très important contre le PSG et pourquoi pas continuer à rêver » , s’est tout de même projeté Sage. Les trois étapes en question : Lorient, Angers et Lille pour Florian Thauvin et compagnie, avant donc ce choc au sommet face aux Parisien. Viendra ensuite rapidement la demi-finale de coupe de France, contre Toulouse.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Française Cécile Hernandez sur le podium après son titre paralympique en snowboard cross, le 8 mars 2029 à Cortina d'Ampezzo (Italie) ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Jeux paralympiques: Cécile Hernandez, l'or du plaisir partagé
    information fournie par AFP 08.03.2026 20:36 

    En larmes au moment d'enlacer sa fille, venue célébrer son deuxième titre paralympique d'affilée en snowboard cross, la Française Cécile Hernandez a vécu dimanche un rêve double à Cortina. Regard tourné en permanence vers l'adolescente de 18 ans, la snowboardeuse ... Lire la suite

  • Une bagarre au couteau éclate lors d'un match entre Toulon et Avignon
    Une bagarre au couteau éclate lors d'un match entre Toulon et Avignon
    information fournie par So Foot 08.03.2026 20:23 

    Le monde est fou. La rencontre entre le Racing Football Club de Toulon et le FC Avignon a été le théâtre d’une agression au couteau de la part d’un supporter toulonnais à l’encontre d’un joueur avignonnais , comme le rapport Var Matin . Le joueur gravement blessé ... Lire la suite

  • Un ancien entraîneur de Ligue 1 débarque à l'Ajax
    Un ancien entraîneur de Ligue 1 débarque à l'Ajax
    information fournie par So Foot 08.03.2026 20:15 

    La solution à tous les problèmes ? Battue par Groningen ce samedi et en pleine crise, l’Ajax a démis Fred Grim de ses fonctions d’entraîneur principal. Nommé début novembre pour remplacer John Heitinga, ce dernier reprend son rôle au sein de l’académie du club. ... Lire la suite

  • Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes
    Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes
    information fournie par So Foot 08.03.2026 19:52 

    La seule bonne nouvelle de l’après-midi pour Nice. Hors du coup pendant plus d’une demi-heure, les Niçois ont eu un petit coup de pouce du destin face à Rennes . Peu après la demi-heure de jeu, et alors que le score est déjà de 0-2 en faveur des Bretons, Melvin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank