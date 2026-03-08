Pierre Sage ne pense pas au titre

On a le droit de ne pas le croire. Très tranquille vainqueur de Metz (3-0), Lens est revenu à un petit point du PSG et relance l’espoir d’une coirse au titre particulièrement serrée en cette fin de saison. Alors que les deux prétendants s’affronteront à Bollaert mi-avril, Pierre Sage assure ne pas rêver de sacre . Pour le moment. « Le palier atteint ? Ligue Conférence validée. La prochaine étape, c’est la Ligue Europa puis le tour de qualification pour la Ligue des Champions et enfin directement la Ligue des Champions » , a tempéré le technicien artésien au micro de Ligue 1+, au coup de sifflet final.

Lens vise étape par étape

Trois ans après avoir échoué à une longueur (déjà) du club de la capitale, les Sang et Or ont pourtant de nombreuses raisons de croire en leurs chances . « A partir du moment où toutes ces étapes seront validées et si on y parvient assez rapidement, on sera en mesure de jouer un match très important contre le PSG et pourquoi pas continuer à rêver » , s’est tout de même projeté Sage. Les trois étapes en question : Lorient, Angers et Lille pour Florian Thauvin et compagnie, avant donc ce choc au sommet face aux Parisien. Viendra ensuite rapidement la demi-finale de coupe de France, contre Toulouse.…

TB pour SOFOOT.com