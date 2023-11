Pierre Gattaz : «Le patron français est un héros !»

Pierre Gattaz, président de Radiall, ancien président du Medef? (© )

Pierre Gattaz est le président du directoire et l'un des principaux actionnaires de Radiall, une entreprise fondée par son père et son oncle, spécialisée dans la conception et la fabrication de composants électroniques d’interconnexion.

Pierre Gattaz a été président de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication de 2007 à 2013. Il a présidé le Medef entre 2013 et 2018. Il a édité chez Débats publics, Le cœur et le courage, La France de tous les possibles et Y croire !

Votre dernier ouvrage se veut volontairement optimiste. La situation actuelle n’est-elle pas plutôt anxiogène ?

Pierre Gattaz : Le monde est d’une nervosité inouïe, avec l’Ukraine, la guerre au Proche-Orient, le terrorisme islamiste… Mais il faut rester optimiste, et les chefs d’entreprise en premier lieu. Globalement, sauf si le Moyen-Orient s’embrase, je ne pense pas que nous nous dirigions vers une crise gravissime avec des faillites en cascade. Les entreprises doivent pouvoir faire le gros dos et s’en sortir. Il faut gérer serré.

Ce qui est enthousiasmant, c’est que, sur dix ans, j’ai vu des réformes économiques et sociales être réalisées et une image de la France se redresser partout dans le monde. Grâce notamment à la politique de l’offre menée par François Hollande et Manuel Valls, à la baisse des charges prévue dans le CICE, à la baisse de l’impôt sur les sociétés et à la simplification du Code du travail.

Cette politique a été poursuivie par Emmanuel Macron lors de son premier mandat, ce qui a permis une baisse du chômage de 10 à 7% de la population active. Il faut que tous