Pierre Charon : « Si on continue comme ça, ça finira mal »

Pierre Charon est l'un des piliers de « l'ancien monde ». Directeur adjoint du cabinet de Jacques Chaban-Delmas à l'hôtel de Lassay, il fut ensuite un collaborateur proche de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville, d'Édouard Balladur à Matignon et de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Sénateur de Paris depuis 2011, il figurera en bonne place sur la liste de Philippe Goujon maire du 15e arrondissement de Paris, un baron de la capitale qui ne s'est pas rallié à Rachida Dati. Mais le dissident Charon en a vu d'autres? Ce ne sont pas des vents mauvais qui le feront changer de trottoir? Des « chasses présidentielles », à la commission nationale d'investiture des Républicains, de la direction des relations extérieures de la loterie nationale au Conseil économique social et environnemental, ce « Baron noir » de la droite qui fut également assistant parlementaire de Marcel Dassault, conseiller à la direction d'Elf-Aquitaine et président du GIE France Galop connaît comme personne les lieux et les personnages de pouvoir. Trop malin pour flinguer ses adversaires, mais trop lucide pour encenser ses amis politiques, il porte un regard amusé, bienveillant mais sans illusion sur la pièce de théâtre dans laquelle il joue un rôle discret mais essentiel. Macron, la France de 2020, les municipales, la droite, Rachida Dati et Nicolas Sarkozy, le sénateur Charon ne mâche pas ses mots.Le Point : Pensez-vous, comme le président de la République, que c'est un...