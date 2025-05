Pièces non-conformes et détruites, médailles olympiques endommagées : comment la Monnaie de Paris a dû corriger le tir après plusieurs incidents

Les accrocs n'ont pas empêché le chiffre d'affaires de l'institution monétaire d'atteindre 193,9 millions d'euros en 2024, un record depuis 2007.

( AFP / BERTRAND GUAY )

La Monnaie de Paris a dû revoir ses procédures pour la fabrication et l’approbation des nouvelles monnaies, après deux incidents survenus fin 2023 et début 2024, a confirmé l'établissement après la parution d'un article dans La Lettre .

"Fin 2023, l'institution avait lancé dans la précipitation la frappe de millions de monnaies de 10, 20 et 50 centimes dotées d'un nouveau design. Les pièces avaient ensuite été jugées non conformes par Bruxelles, contraignant la Monnaie de Paris à organiser leur retrait et leur destruction", indique l'article.

D'autre part, indique La Lettre , "la semaine du 2 avril 2024, l'institution a livré 11.000 pièces de 7,50 €, une série commémorative consacrée au relais de la flamme olympique, sans avoir obtenu la modification du décret nécessaire par le ministre. Pire, elle a ensuite commercialisé ces pièces non autorisées pendant plusieurs semaines". A l'issue de ces incidents un audit a été demandé au cabinet EY.

Nouveau vernis pour les médailles remplacées des JO de Paris

"Les conclusions du rapport, présentées à la direction de La Monnaie de Paris début 2025, ont été approuvées par l’entreprise, qui avait déjà modifié, de manière anticipée, certaines procédures, dès la survenue des incidents. Le plan d’actions faisant suite à ces recommandations a été mis en œuvre", indique la Monnaie de Paris dans un communiqué.

Par ailleurs, de nombreux athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont renvoyé leurs médailles endommagées à la Monnaie de Paris, qui les a fabriquées. Celle-ci s'est appuyée sur un partenaire technique extérieur, "un spécialiste du traitement de surface reconnu pour son expertise", pour développer "un vernis renforcé désormais appliqué sur les médailles qui restent produites par la Monnaie de Paris et qui sont en cours de remplacement", souligne le communiqué.

Le chiffre d'affaires de l'institution monétaire s'est élevé à 193,9 millions d'euros en 2024, un record depuis 2007, quand elle est devenue un établissement public indépendant du ministère de l'Économie. Cette même année, son bénéfice net a atteint 6,4 millions d'euros (+47% par rapport à 2023).