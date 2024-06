Pièces d'avions F-16 : face à "l'intimidation chinoise", Taiwan remercie les Etats-Unis pour la vente d'équipements militaires

Cette vente permettra à Taïwan de "répondre aux besoins des opérations de défense", a indiqué le ministère taïwanais de la Défense.

Un F-16 de l'armée de l'air taïwanaise (illustration) ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Taïwan a remercié jeudi 6 juin les Etats-Unis pour avoir approuvé la vente d'équipements et de pièces d'avions de chasse F-16, affirmant que ce soutien militaire aiderait l'île à faire face à la menace chinoise. "L'intimidation militaire ne contribuera pas à la paix régionale et nous appelons le parti communiste chinois à cesser toutes sortes de comportements irrationnels à l'encontre de Taïwan" , a indiqué le ministre de la Défense de Taïwan.

Le ministère des Affaires étrangères s'est également félicité de cette vente sur le réseau social X, précisant que cet accord "témoigne d'un engagement inébranlable en faveur de notre défense" et de "notre engagement à maintenir la paix et la stabilité persiste face à l'escalade de l'agression de la Chine".

L'Agence américaine pour la coopération en matière de défense (DSCA) a annoncé mercredi ces deux contrats qui portent essentiellement sur des pièces de rechange de F-16, pour un montant total de 300 millions de dollars américains au total (près de 276 millions d'euros) .

Carte de Taïwan montrant les zones identifiées d'exercices militaires chinois autour de l'île les 23 et 24 mai, selon les médias de Chine continentale ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

L'agence, rattachée au ministère de la Défense des Etats-Unis, a pour mission de fournir une assistance financière aux alliés et partenaires militaires des États-Unis. Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei comme pouvoir légitime depuis 1979, les Etats-Unis restent l'allié le plus puissant de l'île et son principal fournisseur d'armes.

En mai, la Chine a organisé des manoeuvres militaires d'ampleur autour de Taïwan, trois jours après le discours d'investiture de Lai Ching-te perçu par la Chine comme un "aveu de l'indépendance" de l'île. La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec son territoire depuis la fin de la guerre civile et l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949.