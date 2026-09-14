Philippines: vote historique dans une région autonome à majorité musulmane

Des femmes venues voter sont fouillées avant d'entrer dans un bureau de vote à Marawi, le 14 septembre 2026, aux Philippines ( AFP / Ted ALJIBE )

Une région des Philippines à majorité musulmane vote lundi pour élire pour la première fois un Parlement local, un scrutin historique terni par une fusillade meurtrière entre des factions politiques rivales.

Le vote constitue l'aboutissement d'un processus de paix intermittent, entamé à la fin des années 1990, qui a abouti à la création de la région autonome de Bangsamoro, dans le sud du pays majoritairement catholique.

Plus de deux millions d'électeurs doivent attribuer 80 sièges disputés par 13 formations politiques. Jusqu'ici, les parlementaires étaient nommés. Les autorités électorales anticipent un taux élevé de participation.

A Marawi, ville meurtrie en 2017 par cinq mois d'affrontements entre jihadistes et forces du gouvernement, un journaliste de l'AFP a observé de longues files d'attente devant des bureaux de vote sous la garde de membres des forces de sécurité et de véhicules blindés.

"Nous sommes impatients. Nous sommes venus ici tôt ce matin", s'exclame Mohammad Actar Macabada, 18 ans, juste après avoir voté. "Je suis nerveux parce que ce sera peut-être le chaos", ajoute l'électeur.

A quelque 90 kilomètres au sud, à Cotabato, capitale régionale, Mark Martirez, 22 ans, dit espérer que les futurs élus ne "gaspilleront pas les votes du peuple".

"Je constate la croissance rapide (de la région) sur le plan des infrastructures (...) Mais je ne suis toujours pas satisfait de ce que ce je vois en matière de sécurité", s'exprime cet élève ingénieur.

Dans cette région marquée par la violence politique et les vendettas familiales, une élection sans heurts serait considérée comme une réussite, avaient récemment confié des dirigeants de partis à des journalistes de l'AFP.

Pas "une promenade de santé"

Des soldats surveillent les abords d'un bureau de vote à Marawi, le 14 septembre 2026, aux Philippines ( AFP / Ted ALJIBE )

Quelques heures seulement avant le début des élections, trois personnes ont cependant été tuées et 15 blessées dimanche peu avant minuit lors d'une fusillade à Cotabato.

D'après le chef de la police locale, Jibin Bongcayao, la fusillade s'est produite alors que des membres de factions politiques rivales se disputaient le droit de voter les premiers.

"Au départ, il s'agissait d'une dispute entre deux groupes pour les places dans la file d'attente" devant un établissement scolaire servant de bureau de vote, a expliqué le responsable. La querelle "a entraîné des bousculades qui ont dégénéré en bagarre et finalement des coups de feu ont été tirés dans une zone bondée".

Le policier a ajouté que les hommes impliqués dans la fusillade appartenaient à des formations rivales issues du plus grand groupe rebelle des Philippines, le Front islamique de libération moro (Milf), qui s'est battu pendant des décennies pour l'autonomie de la région. Au total, les violences séparatistes ont fait 150.000 morts depuis les années 1970.

Quatre personnes, dont un policier, ont par ailleurs été blessées par balle au niveau d'un autre bureau de vote de la ville peu avant 07H00, d'après les autorités.

Et ailleurs à Cotabato, un homme, à l'origine décrit comme mort à l'hôpital par la presse locale, a été blessé par un engin explosif improvisé en sa possession, toujours selon les autorités.

C'est dans ce contexte que lundi matin, la commission électorale philippine (Comelec), a annoncé qu'elle assurait le contrôle direct de la ville pendant toute la durée des élections - c'est-à-dire par exemple en ce qui concerne la sécurité, en lieu et place des pouvoirs locaux.

Abdullah Makapaar, ancien commandant du Moro Islamic Liberation Front (MILF) connu sous le nom de guerre de Commander Bravo, après son vote dans un bureau de vote à Marawi, le 14 septembre 2026, aux Philippines ( AFP / Ted ALJIBE )

Celle-ci est déjà renforcée depuis plusieurs jours dans l'ensemble de la région, en partie sise sur l'île de Mindanao. Plus de 20.000 membres des forces de l'ordre ont été déployés.

Le mois dernier, un convoi transportant le chef du gouvernement local par intérim - désigné par le président Ferdinand Marcos - avait été attaqué.

Le chef de la commission électorale George Garcia a dit être certain que ces élections ne constitueraient pas un "échec". "Ce n'est pas comme une promenade de santé", a-t-il toutefois reconnu, évoquant "de nombreux défis".

Les bureaux de vote doivent normalement fermer à 19H00 (11H00 GMT), mais certains pourront rester ouverts jusqu’à 21H00 en raison de retards à l’ouverture.