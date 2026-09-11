Philippines-Le bilan de l'incendie d'un ferry s'élève désormais à 35 morts

par Adrian Portugal et Eloisa Lopez

Les équipes de secours philippines ont repêché vendredi trente corps dans l'épave du ferry qui a pris feu au large de la ville touristique de Coron, ce qui porte à trente-cinq le nombre de victimes de l'incendie survenu mercredi, rapportent les autorités.

Des images vidéo diffusées par les garde-côtes montrent des secouristes en combinaisons de protection transportant des sacs mortuaires noirs.

Une épaisse fumée et une chaleur extrême empêchaient jusqu'à présent les sauveteurs de pénétrer dans le June Aster, qui transportait plus de 130 personnes en provenance de Manille au moment de l'incendie.

On ignore dans l’immédiat combien de personnes sont encore portées disparues au large de la province de Palawan. Les autorités avaient fait état de 84 disparus avant la découverte des 30 corps. Le nombre de personnes secourues s’élevait à quarante-trois vendredi matin.

Devant les bureaux de la compagnie maritime Atienza Inter-Island Ferries, à Manille, des proches désemparés attendaient des nouvelles. La compagnie a déclaré qu’elle coopérait pleinement avec les autorités gouvernementales chargées d’enquêter sur l’incident, qui s’est déclaré alors que le navire approchait du terme de son périple de plus de vingt heures.

La cause du sinistre n'a pas encore été déterminée. Un communiqué de l’Autorité de l’industrie maritime, citant des témoignages de survivants, indique que deux explosions successives ont été entendues à l’intérieur du navire avant qu'il ne soit la proie des flammes.

Le ferry est un moyen de transport commun et bon marché aux Philippines, qui compte plus de 7.600 îles.

(Rédigé par Karen Lema; Avec la contribution de Jay Ereno et Nestor Corrales; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)