Philippines: le bilan d'un violent séisme porté à 69 morts, les blessés affluent

Un sauveteur arrive devant un bâtiment effondré où la disparition de trois personnes a été signalée après un séism, dans la ville de Bogo (Philippines), le 1er octobre 2025 ( AFP / TED ALJIBE )

Les secours ont relevé mercredi à 69 morts le bilan d'un violent séisme aux Philippines et les blessés affluaient au lendemain d'un tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé l'archipel quelques jours après des intempéries meurtrières.

La plupart des victimes "ont été écrasées par des débris, ce qui a causé leur mort", a expliqué Rafaelito Alejandro, responsable adjoint de la défense civile, à la télévision nationale, portant le bilan à 69 morts.

L'épicentre de la secousse a été détecté en mer, à proximité de l'île de Cebu dans le centre de l'archipel, mardi à 12H59 GMT (21H59 heure locale), selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

Les autorités ont fait état de 30 morts dans la ville de Bogo, tandis que d'autres localités proches de l'épicentre ont aussi été endeuillées, notamment San Remigio (22 morts) et Medellin (10). L'hôpital de Bogo a indiqué que 186 personnes ont été blessées.

- Hôpital saturé -

Des blessés reçoivent des soins dans un poste d'urgence improvisé à l'extérieur de l'hôpital provincial de la ville de Bogo (Philippines), le 1er octobre 2025 ( AFP / Ted ALJIBE )

A l'entrée de cet hôpital provincial, des enfants blessés pleurent et des adultes crient en recevant des soins sur des lits disposés sous des tentes bleues. Ils ont été évacués du bâtiment par précaution face aux centaines de répliques qui ont secoué la région pendant la nuit.

A côté, des employés de l'hôpital transportent des sacs mortuaires noirs sur des civières jusqu'à des vans, ont observé des journalistes de l'AFP.

Le secouriste Teddy Fontillas, 56 ans, qui dit n'avoir pas fermé l’œil de la nuit, explique que des patients doivent être transférés dans d'autres hôpitaux, celui de Bogo étant saturé.

"Nous sommes déjà dépassés, donc nous devons les amener en ville", dit-il, en référence à la capitale provinciale Cebu, située à environ 100 kilomètres au sud.

Plus loin à Bogo, des pompiers creusent avec un excavateur pour sonder les débris d'un motel de deux étages effondré, où ils pensent que deux réceptionnistes et un enfant peuvent être piégés.

"Nous ne pouvons pas abandonner, même si nous cherchons depuis environ cinq heures maintenant", déclare à l'AFP Erwin Castaneda, un pompier. "Nous parlons de vies humaines. Nous ferons tout ce que nous pouvons".

Le président Ferdinand Marcos a offert ses "sincères condoléances aux familles endeuillées" et promis une aide rapide.

Des images filmées par des habitants et partagées sur les réseaux sociaux montrent une église catholique ancienne sur l'île de Bantayan, près de Cebu, pendant le séisme: devant le bâtiment, une guirlande d'ampoules oscille violemment avant que le clocher ne s'effondre.

La police et les secouristes inspectent les dégâts dans local dans la ville de San Remigio, province de Cebu, dans le centre des Philippines le 1er octobre 2025 ( AFP / Alan Tangcawan )

Dans la ville de Cebu, le marchand de chaussures en ligne Jayford Maranga, 21 ans, raconte s'être caché sous une table pour éviter d'être écrasé par le plafond d'un centre commercial. "Mon ami et moi mangions à la cafétéria près de l'heure de fermeture, et puis bam! C'était comme si la Terre s'arrêtait de tourner. Et ensuite le centre commercial a commencé à trembler", selon le jeune homme, qui ajoute que son ami a été légèrement blessé.

Plus de 300 répliques ont ébranlé la région, selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, ralentissant les efforts des sauveteurs.

- "Sous le choc" -

Les policiers et les secouristes transportent une personne blessée à l'hôpital de la ville de Bogo, province de Cebu, dans le centre des Philippines, le 1er octobre 2025, après un puissant séisme ( AFP / Alan Tangcawan )

"J'avais l'impression que nous allions tous tomber. C'est la première fois que je vis ça", témoigne Agnes Merza, aide-soignante à Bantayan.

Les tremblements de terre sont quasi quotidiens aux Philippines, situées sur la Ceinture de feu du Pacifique, un arc de forte activité sismique qui s'étend de l'Asie du Sud-Est au Japon, et à travers le bassin pacifique jusqu'aux côtes ouest des Amériques, du nord au sud.

Le passage de la récente tempête Bualoi et du typhon Ragasa avaient causé une quarantaine de morts ces derniers jours dans l'archipel philippin, où se produisent de nombreuses catastrophes naturelles.