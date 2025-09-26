 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Philippines: 400.000 évacués et 3 morts au passage de la tempête Bualoi
information fournie par AFP 26/09/2025 à 12:37

Photo de l'armée philippine montrant des soldats déblayant des branches abattues par la tempête tropicale Bualoi le 25 septembre 2025 à San Policarpio ( PHILIPPINE ARMY / Handout )

Photo de l'armée philippine montrant des soldats déblayant des branches abattues par la tempête tropicale Bualoi le 25 septembre 2025 à San Policarpio ( PHILIPPINE ARMY / Handout )

Les autorités des Philippines ont fait évacuer 400.000 habitants et ont confirmé la mort de trois personnes vendredi, après le passage de la violente tempête Bualoi sur l'archipel encore sonné par le super typhon Ragasa qui y a fait 14 morts.

Dans la nuit de vendredi, le vent a détruit "la porte, les fenêtres et le plafond de l'église" où des habitants s'étaient réfugiés, a déclaré à l'AFP Jerome Martinez, ingénieur municipal dans la province de Masbate, île située au sud de l'île de Luçon.

"C'est l'un des vents les plus violents que je n'ai jamais connus", a-t-il rapporté, ajoutant que certains enfants avaient subi des blessures légères nécessitant des points de suture.

"Je pense que davantage de personnes devront encore être évacuées, car de nombreuses maisons ont été détruites et de nombreux toits ont été emportés. Ils bloquent désormais les rues et les routes", estime-t-il encore.

Quelque 400.000 personnes ont déjà été évacuées dans tout le pays à l'approche de Bualoi, a indiqué vendredi Bernardo Alejandro, responsable de la protection civile, lors d'une conférence de presse.

Claudio Yugot, responsable de la protection civile dans la région de Bicol, qui couvre le sud de Luçon, a indiqué vendredi devant les journalistes que trois personnes avaient été tuées lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête.

L'archipel émmerge encore du super typon Ragasa qui a balayé sa partie nord en début de semaine. Vendredi, les autorités philippines ont porté le bilan de Ragasa à 14 morts.

Ragasa a également fait 14 victimes à Taïwan.

"Nous déblayons quantité de grands arbres et poteaux électriques renversés, car de nombreuses routes sont impraticables", a déclaré par téléphone à l'AFP Frandell Anthony Abellera, un secouriste de la ville de Masbate, qui se situe dans la région de Bicol.

"La pluie était forte, mais le vent était plus fort encore", selon lui.

Le service météorologique philippin a annoncé que la violente tempête tropicale Bualoi pourrait devenir un typhon lorsqu'elle reviendra sur la mer de Chine méridionale tôt samedi matin.

- Pêcheurs disparus -

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l'AFP montraient des personnes utilisant des bateaux ou pataugeant dans des eaux leur arrivant à la taille pour se déplacer dans les rues inondées plus au sud, dans les îles Visayas, au centre des Philippines.

Photo de l'armée philippine montrant des soldats secourant des habitants le 25 septembre 2025 durant le passage de la tempête tropicale Bualoi à Guiuan ( PHILIPPINE ARMY / Handout )

Photo de l'armée philippine montrant des soldats secourant des habitants le 25 septembre 2025 durant le passage de la tempête tropicale Bualoi à Guiuan ( PHILIPPINE ARMY / Handout )

Cinq pêcheurs sont portés disparus dans les îles Visayas après avoir pris la mer mardi, selon le commandant de la station des garde-côtes Kean Gaco, expliquant que les fortes vagues rendaient impossible toute recherche immédiate.

"On s'attend à ce que les fortes pluies se poursuivent dans les prochaines heures", a souligné vendredi Benison J. Estareja, spécialiste météorologique du gouvernement.

Plus à l'ouest, le gouverneur de la province du Mindoro oriental, Humerlito Dolor, a raconté que "tout le toit" du complexe sportif local avait été arraché par les vents de Bualoi.

Ces tempêtes surviennent alors que parmi la population philippine la colère grandit au sujet d'un scandale de corruption impliquant de faux projets d'infrastructures anti-inondations qui auraient coûté des milliards de dollars aux contribuables.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des avions de chasse MiG-21 de l'armée de l'air indienne sur le tarmac de la base aérienne de Chandigarh, avant leur départ définitif, le 24 septembre 2025 ( AFP / Arun SANKAR )
    L'Inde dit adieu à ses MiG-21 russes, après 60 ans de service
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:40 

    Après plus de 60 ans de service et un lourd bilan de 400 accidents ayant coûté la vie à 171 pilotes, les derniers chasseurs MiG-21, parfois surnommés "cercueils volants", ont volé vendredi pour la dernière fois sous les couleurs indiennes. Cette cérémonie s'est ... Lire la suite

  • Les membres du groupe Kneecap, dont le chanteur Liam O'Hanna, alias Mo Chara, portent des cagoules aux couleurs du drapeau irlandais à leur arrivée au tribunal de Woolwich, à Londres, le 26 septembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Poursuites abandonnées contre Mo Chara, le rappeur du trio Kneecap
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:35 

    La justice britannique a abandonné vendredi les poursuites pour "infraction terroriste" lancées contre Mo Chara, rappeur du trio nord-irlandais Kneecap, qui s'est réjoui à sa sortie du tribunal que les "tentatives pour faire taire" le groupe aient "échoué". "Vos ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:11 

    (Actualisé avec PACCAR, Warner Bros Discovery, RAPT Therapeutics) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07%pour le Standard ... Lire la suite

  • Illustration du président des États-Unis Donald Trump et le drapeau américain
    Droits de douane US sur les poids-lourds, des médicaments et des meubles, dit Trump
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:09 

    par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank