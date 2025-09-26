Philippines: 400.000 évacués et 3 morts au passage de la tempête Bualoi

Photo de l'armée philippine montrant des soldats déblayant des branches abattues par la tempête tropicale Bualoi le 25 septembre 2025 à San Policarpio ( PHILIPPINE ARMY / Handout )

Les autorités des Philippines ont fait évacuer 400.000 habitants et ont confirmé la mort de trois personnes vendredi, après le passage de la violente tempête Bualoi sur l'archipel encore sonné par le super typhon Ragasa qui y a fait 14 morts.

Dans la nuit de vendredi, le vent a détruit "la porte, les fenêtres et le plafond de l'église" où des habitants s'étaient réfugiés, a déclaré à l'AFP Jerome Martinez, ingénieur municipal dans la province de Masbate, île située au sud de l'île de Luçon.

"C'est l'un des vents les plus violents que je n'ai jamais connus", a-t-il rapporté, ajoutant que certains enfants avaient subi des blessures légères nécessitant des points de suture.

"Je pense que davantage de personnes devront encore être évacuées, car de nombreuses maisons ont été détruites et de nombreux toits ont été emportés. Ils bloquent désormais les rues et les routes", estime-t-il encore.

Quelque 400.000 personnes ont déjà été évacuées dans tout le pays à l'approche de Bualoi, a indiqué vendredi Bernardo Alejandro, responsable de la protection civile, lors d'une conférence de presse.

Claudio Yugot, responsable de la protection civile dans la région de Bicol, qui couvre le sud de Luçon, a indiqué vendredi devant les journalistes que trois personnes avaient été tuées lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête.

L'archipel émmerge encore du super typon Ragasa qui a balayé sa partie nord en début de semaine. Vendredi, les autorités philippines ont porté le bilan de Ragasa à 14 morts.

Ragasa a également fait 14 victimes à Taïwan.

"Nous déblayons quantité de grands arbres et poteaux électriques renversés, car de nombreuses routes sont impraticables", a déclaré par téléphone à l'AFP Frandell Anthony Abellera, un secouriste de la ville de Masbate, qui se situe dans la région de Bicol.

"La pluie était forte, mais le vent était plus fort encore", selon lui.

Le service météorologique philippin a annoncé que la violente tempête tropicale Bualoi pourrait devenir un typhon lorsqu'elle reviendra sur la mer de Chine méridionale tôt samedi matin.

- Pêcheurs disparus -

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l'AFP montraient des personnes utilisant des bateaux ou pataugeant dans des eaux leur arrivant à la taille pour se déplacer dans les rues inondées plus au sud, dans les îles Visayas, au centre des Philippines.

Photo de l'armée philippine montrant des soldats secourant des habitants le 25 septembre 2025 durant le passage de la tempête tropicale Bualoi à Guiuan ( PHILIPPINE ARMY / Handout )

Cinq pêcheurs sont portés disparus dans les îles Visayas après avoir pris la mer mardi, selon le commandant de la station des garde-côtes Kean Gaco, expliquant que les fortes vagues rendaient impossible toute recherche immédiate.

"On s'attend à ce que les fortes pluies se poursuivent dans les prochaines heures", a souligné vendredi Benison J. Estareja, spécialiste météorologique du gouvernement.

Plus à l'ouest, le gouverneur de la province du Mindoro oriental, Humerlito Dolor, a raconté que "tout le toit" du complexe sportif local avait été arraché par les vents de Bualoi.

Ces tempêtes surviennent alors que parmi la population philippine la colère grandit au sujet d'un scandale de corruption impliquant de faux projets d'infrastructures anti-inondations qui auraient coûté des milliards de dollars aux contribuables.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.