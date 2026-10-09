Philippe tacle le programme du RN en agriculture, "contraire à l'intérêt de la France"

Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe visite le Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne, le 9 octobre 2026 dans le Puy-de-Dôme ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe a accusé vendredi Marine Le Pen de proposer des "mesures extrêmement dangereuses" pour les agriculteurs et "contraires à l'intérêt de la France".

En visite au Sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme) deux jours après la candidate du Rassemblement national, l'ancien Premier ministre a fustigé les promesses budgétaires faites par la favorite des sondages face à des agriculteurs plongés dans une crise multiforme.

Elle "veut rétablir une tarification nationale, c'est-à-dire au fond des droits de douane nationaux, ce qui revient progressivement à réduire l'Europe à rien" et "elle veut ensuite couper très fortement dans le financement de l'Europe", a-t-il déclaré.

"Elle n'ose pas dire qu'elle veut sortir de l'Europe. Mais elle propose des mesures qui auront pour effet immanquablement de détruire la cohésion européenne", a poursuivi Edouard Philippe, actuellement le mieux placé du bloc central en cas de second tour face à Marine Le Pen.

"Une Europe effritée dans sa capacité à discuter avec les grandes puissances continentales, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le Canada, l'Inde, la Chine demain, c'est une Europe incroyablement faible. Donc je pense que les propositions qu'elle a formulées sont très dangereuses pour les agriculteurs français" et "contraires aux intérêts de la France", a conclu le maire du Havre.

Chaleureusement accueillie mercredi au Sommet de Cournon, la patronne du RN est accusée par ses détracteurs de contradictions quand elle jure de "lutter pour ne pas voir baisser la PAC" après avoir menacé l'Union européenne d'un bras de fer afin de baisser la contribution de la France à son budget si elle est élue.

Accueilli, lui, avec circonspection par les syndicats d'agriculteurs, et face à des éleveurs confrontés à une sécheresse exceptionnelle et à une hausse de leurs charges (carburants, entrants, etc.) notamment, Edouard Philippe a répété ses trois priorités pour le secteur s'il était élu à l'Elysée.

Il préconise d'abord "l'alignement des normes" s'appliquant en France "par rapport à ses concurrents européens", car "très différentes parfois de celle des agricultures italienne, allemande, polonaise, espagnole, qui sont nos concurrents et nos concurrents principaux".

Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe visite le Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne, le 9 octobre 2026 dans le Puy-de-Dôme ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Puis "nous devons mieux utiliser l'eau, mieux la stocker, mieux la réutiliser, mieux l'utiliser", a-t-il poursuivi, "sans quoi nous n'adapterons pas l'agriculture française à la transition climatique".

Enfin, il faudra faciliter la transmission des exploitations après la retraite. "Nous devons accompagner celles et ceux qui les reprendront (...), un accompagnement, notamment financier", a conclu le candidat, sans détailler.

Des thèmes finalement assez proches de la candidate du RN qui a dit mercredi vouloir éliminer toutes les surtranspositions de normes, faciliter le stockage d'eau et la transmission des exploitations, via une révision du Pacte Dutreil.