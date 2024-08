Philippe Juvin réclame à nouveau une "droite des services publics"

Le député LR des Hauts-de-Seine, chef de service à l'hôpital Georges Pompidou, appelle une nouvelle fois son camp à prendre à bras le corps un thème devenu chasse gardée de la gauche.

"Le populisme prospère sur la faillite des services publics et non à cause d'un réformisme libéral imaginaire". Tel est le titre d'une tribune signée dans les colonnes du Figaro par le député LR Philippe Juvin et 10 autres élus de la droite, dans la perspective des prochains mois d'action de l'exécutif.

Interrogé vendredi sur le profil idéal du Premier ministre chargé de conduire l'action du prochain gouvernement, le député des Hauts-de-Seine a plaidé "pour quelqu'un d'apaiser le pays et apporter des solutions en matière d'ordre, d'école ou de frontières". Mais au delà de ces thèmes, l'élu, qui exerce en tant qu'hospitalier, réclame une reprise en main par la droite du thème des services publics, cheval de bataille de la candidate du Nouveau front populaire à Matignon, Lucie Castets.

En avoir pour son argent public

"C'est probablement le seul point commun : nous avons deux mots en commun, c'est services publics. Sur la mise en oeuvre, nous sommes très éloignés", a t-il commenté vendredi 2 août à l'antenne de franceinfo . "J'ai toujours été celui qui à droite, a dit qu'il fallait une droite des services publics. C'est l'assurance, quand ils fonctionnent, d'une équité de traitement sur le territoire des uns et des autres, l'hôpital, l'éducation, les transports, le régalien", a t-il énuméré.

"Le vrai sujet en France, c'est qu'on paie beaucoup d'impôts et de taxes, nous sommes le pays d'Europe qui payons le plus, et pour ce prix là, je voudrais des services publics qui fonctionnent, or ils ne fonctionnent pas suffisamment bien à hauteur de ce qu'on les finance" , résume t-il, ouvrant la porte "sur ces sujets, à des hommes et des femmes de bonne volonté (qui) peuvent se retrouver".