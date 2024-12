Philippe Diallo, le nouvel homme fort du foot français

Réélu à la tête de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo sera donc le patron du football français pour les quatre prochaines années. Une consécration pour celui qui avait remplacé Noël Le Graët au pied levé en janvier 2023.

Cette fois, il pourra dire qu’il a remporté une véritable élection pour siéger à la présidence de la FFF. Près de deux ans après s’être assis dans le fauteuil d’un Noël Le Graët déchu, Philippe Diallo, confirmé dans son rôle par 91% des votants en juin 2023, a devancé Pierre Samsonoff dans la course à la direction de l’instance. L’ancien directeur général de l’UCPF, syndicat historique des clubs professionnels, a recueilli 20422 voix, soit 55,34% des suffrages et dirigera donc la destinée de la 3F pour les quatre prochaines années. L’opportunité de décoller une bonne fois pour toutes l’étiquette de l’intérimaire ayant atterri là à la faveur des affaires qui ont mis fin au règne de NLG.

Ceci n’est pas une révolution

Pour autant depuis qu’il a repris les rênes, Diallo n’a pas cherché à changer radicalement de cap, que ce soit concernant la politique de l’instance, ou dans sa communication. Le cas du sélectionneur Didier Deschamps ? Naturellement esquivé puisque les résultats sont là. Et tant pis pour le jeu et la passion. « J’ai reçu Didier Deschamps pour faire un bilan après l’Euro, il est venu aussi devant le comité exécutif. Et le mot qui est revenu en conclusion, c’est le terme d’oxygénation. Ce mot est adapté. Le cadre de l’équipe de France est solide, efficace et talentueux, mais il faut introduire de l’oxygène », confiait-il en septembre lors d’un entretien à L’Equipe . Que ce soit concernant les doutes autour de Kylian Mbappé, le passage de Thierry Henry à la tête des Espoirs ou celui d’Hervé Renard auprès des féminines, le patron cherche à incarner une forme de calme dans la tempête.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com