Peu de changements dans l'activité et l'emploi aux USA, dit la Fed dans son "livre beige"
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 21:42

L'activité économique a peu évolué et l'emploi est resté globalement stable ces dernières semaines aux Etats-Unis, même si davantage d'entreprises ont fait état de réductions d'effectifs, a déclaré mercredi la Réserve fédérale dans son "livre beige".

"Dans la plupart des régions, davantage d'employeurs ont signalé une baisse des effectifs via des licenciements ou non-remplacements, avec des contacts citant une demande plus faible, une incertitude économique élevée et, dans certains cas, des investissements accrus dans les technologies d'intelligence artificielle", est-il écrit dans ce document.

"Néanmoins, des tensions ont été signalées sur l'offre de travail dans les secteurs de l'hôtellerie, l'agriculture, la construction et manufacturier dans plusieurs régions en raison d'évolutions récentes dans la politique d'immigration."

Le "livre beige" compile des données en provenance des 12 antennes régionales de la Fed et est destiné à éclairer les réflexions des dirigeants de la banque centrale américaine avant leurs réunions de politique monétaire.

Les marchés s'attendent à une nouvelle baisse de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion, les 28 et 29 octobre, après l'abaissement d'un quart de point effectué le mois dernier, même si le comité de politique monétaire de la Fed semble divisé à parts égales sur la décision à venir.

(Ann Saphir, version française Bertrand Boucey)

