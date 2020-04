Pétrole : pourquoi le prix du baril est tombé sous le zéro dollar

Le 20 avril, aux États-Unis, le cours du brut a plongé en terrain négatif à - 38,94 dollars. Une preuve de plus du déréglement de l'économie mondiale. © Aurelien Morissard / MAXPPP / IP3 PRESS/MAXPPP

Après des taux d'intérêt négatifs, un prix du pétrole américain négatif : du jamais-vu ! Pour la première fois, le prix du brut américain s'est négocié en dessous de zéro : à - 38,94 dollars. En résumé, les vendeurs ont payé pour qu'on les débarrasse de leurs stocks.

Pourquoi une telle dégringolade ? Le marché du West Texas Intermediate (WTI, un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix du brut) obéit à des règles propres qui différent de celui du brent qui se pratique partout ailleurs. Les courtiers achètent en début de mois des contrats qu'ils revendent ensuite, empochant la différence de prix. Jusqu'alors rien de spécifique, sauf que ces contrats « futurs » passés en début de mois sur le marché WTI se traduisent à la fin du mois (soit le 22 avril pour l'échéance de mai) par la livraison physique du pétrole.

Or, la demande de brut s'est effondrée depuis le début du mois à la suite de la récession mondiale, et les capacités de stockage outre-Atlantique ont été rapidement saturées. Les détenteurs de ces contrats se sont précipités pour vendre avant l'échéance, quel qu'en soit le prix. Le cours du brut WTI s'est alors effondré jusqu'à devenir négatif. Une perte sèche de plusieurs millions d'euros pour nombre de courtiers et de spéculateurs. « Déjà, il y a quelques semaines, un obscur contrat sur du pétrole brut de mauvaise qualité dans l'Oklahoma avait affiché un

